Chris DiDomenico: «Le hockey est censé être fun, mais là ça ne l'est pas»

Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Parmi les joueurs décevants depuis le début de saison, il y a forcément Chris DiDomenico (mais pas que...). Le No 88 de Fribourg Gottéron n'a qu'un but à son compteur et paraît ne pas y arriver. Il serait faux d'en faire le responsable unique du début de saison foiré de Fribourg Gottéron. Mais il a évidemment une part de responsabilité. Le Canadien ne se défile pas.

Chris, quels sont les sentiments en ce moment?

C'est de la merde en ce moment, je n'ai pas d'autre mot. On travaille par moments, mais le hockey, c'est 60 minutes. C'est dur en ce moment et tout le monde est malheureux. Ce n'est pas drôle de perdre chaque putain de matchs. Mais il n'y a qu'une seule solution: il faut travailler encore plus dur et espérer renverser la situation tôt ou tard.

En regardant vos matches, je ne reconnais plus l'ADN de Fribourg. Avant, c'était rapide, avec des transitions fluides, un jeu de possession. Mais là, plus rien de tout ça. Pourquoi?

Je te laisse analyser ça. Moi, je n'ai pas de mots. Je ne sais plus quoi dire. C'est frustrant. Tout le monde est frustré dans l'équipe. Ce sport se joue sur des détails, quelques rebonds ici ou là. Si De La Rose marque dans le filet vide, c'est un autre match. Mais voilà, c'est comme ça en ce moment. Heureusement, on est encore en début de saison. On a encore la chance de sortir de cette mauvaise passe.

Mais tu es d'accord avec mon analyse? Sur la glace, tu sens aussi que l'ADN qui a fait le succès de Fribourg a disparu?

Je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Libre à toi de voir cela de cette manière. Nous, on sait ce qu'on doit faire dans le vestiaire. On se concentre là-dessus. J'espère qu'on va redresser la barre, tant qu'il est encore temps. Je ne pense pas que ce soit trop tard.

L'année dernière, c'était presque trop facile, et cette année, tout semble trop compliqué. Comment expliquer ce contraste?

C'est le hockey parfois. Tu peux avoir une super équipe une année, et le même groupe galère l'année suivante. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis perdu. Tout le monde est frustré, les fans aussi. J'espère qu'on va se reprendre. Demain, c'est repos, puis la semaine prochaine, on attaque une nouvelle série de matches. On a encore 12 matchs en octobre. Ça doit bien finir par tourner à un moment, sinon la saison va être très longue pour nous. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé, mais c'est comme ça. Il faut se battre deux fois plus pour s'en sortir.

Tu penses que cette équipe a en elle la capacité de renverser la situation?

Si on regarde l'année dernière, oui, on s'est battus fort. On peut dire ce que l'on veut. De la chance ou pas. Mais ce n'est pas un coup de bol d'avoir fait 104 points en une saison. C'est d'autant plus incompréhensible d'en arriver là aujourd'hui. C'est juste inacceptable. Mais c'est notre boulot. Le hockey est censé être fun, mais là, ce n'est pas du tout amusant pour beaucoup d'entre nous. Mais il faut garder la tête haute. On doit trouver une solution pour s'en sortir.

Le coach a tenté de faire quelque chose en t'alignant avec Wallamrk et Sörensen. Ca n’a pas été aussi concluant qu’espéré. C'était difficile de vous retrouver sur la glace?

Non. On a eu quelques occasions en première période. C’était la première fois qu’on jouait vraiment un match complet ensemble. On doit tester des choses. On aurait pu marquer trois buts en première période. C’est un jeu de détails, comme je l’ai dit. Mais plus que sur des aspects tactiques, tout se joue sur le cœur et sur l’envie. Et là, franchement, je ne sais plus quoi dire. C’est frustrant. Je n'avais pas imaginé que ça se passerait comme ça. On doit juste enfiler nos habits de travail et trouver un moyen de sortir de ce merdier.