Chris DiDomenico a d'abord vécu une soirée frustrante face à Fribourg Gottéron. Volontiers râleur et peu en réussite offensivement, l'ancien joueur de la BCF Arena a pourtant trouvé un moyen de décider du match quasi tout seul. Lors de la séance de tirs aux buts, il s'est présenté à trois fois face à Reto Berra. Bilan: deux buts et un poteau.

Mais, plus importante encore, le No 89 d'Ambri-Piotta a offert la victoire à son équipe. Il a ponctué son show par un geste en direction des supporters de Fribourg Gottéron. Au moment de la poignée de mains, il a été longuement et chaleureusement salué par ses anciens coéquipiers avec qui il a gardé de bons contacts. Dans les couloirs de la patinoire d'Ambri, il est revenu sur cette soirée riche en émotions.

Faire chanter «La Montanara» à tout les fans d'Ambri, qu’est-ce que ça représente pour toi?

C’est un super sentiment. Je ne connais pas encore les paroles, mais je crois que je vais bientôt devoir m'y mettre (rires). C’est fantastique de jouer ici. On n’est pas l’équipe la plus talentueuse de la ligue, mais je pense qu’on travaille dur chaque soir. Les gens apprécient cela et c'est ce qui me plaît.

Tu es allé tirer trois tirs aux buts durant la série. C'était ta décision?

Non, c’est l’entraîneur qui m’a envoyé. Il avait confiance en moi. Pour être honnête, j'étais un peu perdu au moment de devoir affronter Reto (ndlr Berra). Je le connais tellement bien pour m'être entraîné durant quatre ans avec lui. C’est un gardien formidable, mais j'ai réussi à marquer deux fois. Le plus important est que nous ayons remporté deux points ce soir.

C’est encore spécial pour toi de jouer contre cette Fribourg? Il y a des émotions particulières?

Oui, c’est toujours particulier de jouer contre une ancienne équipe. J’ai beaucoup d’amis là-bas, je les aime tous. Mais sur la glace, il n’y a pas d’amis. On le sait. Après, on ira discuter, ils repartiront de leur côté et moi du mien. On se retrouvera probablement à Fribourg la prochaine fois. Et là, encore une fois, ce sera spécial. Ce sera toujours spécial d'affronter Gottéron.

Ces deux buts sur penalty, tu vois ça comme une sorte de revanche?

Non, pas du tout. Le hockey, c’est un business. L’entraîneur m’a envoyé sur la glace avec le match entre mes mains, et c’est ce que j’aime. Depuis que je suis gamin, je veux faire la différence. Comme on dit, j'ai de la glace qui coule dans les veines lorsqu'il faut décider d'un match. C’est fun de jouer contre eux, mais il y a surtout des gars formidables en face. J’étais super heureux pour eux quand ils ont gagné le Spengler.

Tu as pourtant fait un geste aux fans de Gottéron avec les mains sur les oreilles, comme avec Berne lorsque tu étais revenu à Fribourg.

(il rigole) Lors du dernier match contre eux, il y a eu quelques chants pas très sympa à mon égard. Mais ça fait partie du jeu. Je suis habitué à ça et n'ai pas de rancune envers eux. Les émotions montent des deux côtés. C'est juste un match.

Sur un plan personnel, comment tu te sens ici à Ambri?

C’est génial ici. Il fait toujours beau et on a un super groupe de gars. En plus, on attend un enfant en mars avec ma compagne. Donc, je suis très heureux. Je pense que j’ai retrouvé mon jeu ici. Évoluer avec Kubalik et Maillet m’a vraiment aidé. Mon objectif principal, c’est d’aller en play-off, et on fera tout pour y arriver.

Tu sais où tu joueras l’an prochain, toi qui es en fin de contrat?

Oui, j’aimerais rester et je suppose que ces discussions auront lieu bientôt. C’est pour ça que j’ai un agent. Mais j’aime jouer ici. Les fans sont incroyables et les gars sont géniaux.