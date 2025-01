Chris DiDomenico terrasse Fribourg Gottéron lors des tirs aux buts

Chris DiDomenico (à g.) a donné la victoire à Ambri contre Fribourg Gottéron. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

C'est avec une série de trois victoires - la première de la saison - que les Fribourgeois se sont présentés sur la glace léventine. Les Dragons ont toutefois été pris à froid. Non seulement le thermomètre flirtait avec les -6 degrés au début du match hors de la patinoire, mais c'est surtout un solo de Tommaso De Luca qui a mis les visiteurs dans l'embarras. Sur le rebond, Dario Bürgler a pu ouvrir la marque (9e, 1-0).

Les hommes de Lars Leuenberger ont mieux poursuivi dans la rencontre, mais se sont heurtés à un très bon Gilles Senn devant son filet. Et lorsque le portier était en mauvaise position, les visiteurs ont peiné à cadrer, à l'image de Ryan Gunderson (13e) ou Samuel Walser (14e). Par la suite, Killion Mottet (20e) et Nathan Marchon (31e) ont testé les réflexes du gardien. Mais la scène du match (sans mauvais jeu de mots) a eu lieu à la 32e. Seul à quelques mètres du but, Julien Sprunger a mis toute sa force dans son tir qui a forcé Gilles Senn a un arrêt impossible de la mitaine. Le capitaine des Dragons ne s'y est pas trompé et est allé féliciter le dernier rempart pour sa prouesse.

Il n'a par contre rien pu faire à la 38e sur l'égalisation fribourgeoise. Le gardien au No 90 a d'ailleurs repoussé deux fois la rondelles sur des tirs de Jacob De La Rose et Julien Sprunger avant de devoir s'avouer vaincu. C'est finalement sur la crosse de Marcus Sörensen (qui d'autre?) qu'a terminé le puck. Malgré l'analyse vidéo, les arbitres ont logiquement validé la réussite du Suédois. Un score de parité qui a constitué le minimum syndical pour un Fribourg dominateur. Après 40 minutes de jeu, le différentiel de tirs était de 5 à 21 en faveur des hommes de Lars Leuenberger.

Lors de l'ultime période, Fribourg a poursuivi sa pression, mais n'est pas parvenu à prendre l'avantage. Sur son premier power-play, l'équipe locale a allumé le poteau par Philippe Maillet (52e). À moins de deux minutes de la sirène finale, Linden Vey et Jakob Lilja sont passés tout proche du but de la victoire. Les deux équipes n'ont finalement pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Une habitude pour les Léventins qui ont disputé leur seizième prolongation de la saison en 35 matches.

Malgré de nombreuses occasions en faveur des deux équipes, aucun but n'a été inscrit lors de la période additionnelle. C'est finalement lors des tirs aux buts que cette rencontre s'est décidée. Maladroit depuis le début de saison dans cet exercice, Fribourg Gottéron a tout d'abord pu compter sur un excellent Reto Berra qui a dégouté les quatre premiers attaquants léventins... Mais il n'a rien pu faire face à Chris DiDomenico, double buteur. La série de victoires des Dragons s'arrête donc à trois.