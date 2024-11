Chris DiDomenico craque totalement pour son premier derby tessinois

Grégory Beaud Journaliste Blick

On était légitimement en droit de se demander comment Chris DiDomenico allait réagir à la tension d'un derby tessinois entre Ambri-Piotta, son nouveau club, et le HC Lugano. La réponse est: pas bien. L'ancien joueur de Fribourg Gottéron a écopé d'une pénalité de match après le coup de sirène finale, mais il avait commencé son spectacle bien avant.

Le No 89 d'Ambri-Piotta a passé une bonne partie de la soirée à se chercher avec Calvin Thürkauf. Sur la glace, mais pas seulement. Après deux périodes, Chris DiDomenico et le Luganais ont eu des mots dans les couloirs menant aux vestiaires. Alors que Samuel Guerra était à l'interview pour TeleTicino, l'attaquant léventin et Calvin Thürkauf se sont échangé des amabilités et le ton est monté. «I'll end your fuckin career» (ndlr Je vais mettre fin à ta putain de carrière), peut-on distinctement entendre de la part de «DiDo».

En toute fin de rencontre, alors que le match était plié en faveur de Lugano (3-1), Chris DiDomenico est encore allé mettre une charge à Calvin Thürkauf dans le coin de la patinoire. L'horloge indiquait 59'59''. Le capitaine local a préféré sourire de l'attitude du joueur du HCAP. Mais c'est après le match que le Nord-américain a été reçu une pénalité de match. Au moment de serrer la main de ses adversaires, l'ailier a préféré bousculer Calvin Thürkauf. C'est pour ce comportement antisportif qu'il a été sanctionné d'une pénalité majeure.

Comme il s'agit de la première pénalité de match de sa saison, il ne devrait pas être suspendu pour le match de samedi soir. Rencontre contre... Fribourg Gottéron, son ancien club. Une nouvelle soirée riche en émotions en perspective.