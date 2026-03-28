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Les Grenat reprennent l'avantage de la glace
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Lausanne - Genève:Les Grenat reprennent l'avantage de la glace

Simon Le Coultre a le sourire
«Quand on joue notre jeu, ça se passe mieux pour nous»

Genève-Servette respire à nouveau. En s’imposant 2-4 à Lausanne, les Aigles ont remis les compteurs à zéro dans cette série de play-off (2-2) et, surtout, retrouvé une identité qui leur avait échappé par moments.
Publié: 11:17 heures
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Simon Le Coultre a montré la voie en marquant le premier but.
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Dans une Vaudoise aréna acquise à la cause lausannoise, les Genevois ont frappé d’entrée. Une entame presque idéale, symbolisée par l’ouverture du score de Simon Le Coultre. «Dès le début, on était prêts, on a joué notre jeu, on les a mis sous pression», explique le défenseur genevois, premier buteur de la soirée. Une manière de poser le décor, après un match précédent où Genève avait eu le sentiment de trop en faire… sans être récompensé.

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Cette réussite a tout changé. «De pouvoir mettre ce premier goal, ça nous a aidés. On était plus à l’aise», poursuit Simon Le Coultre. Moins de tension, plus de justesse. Et surtout, un retour à une forme de simplicité. «On jouait peut-être un peu trop compliqué. Ce soir, on a joué plus simple. On a mis les pucks au goal et ça a tourné pour nous.»

Genève a joué simple

Mais comme souvent en play-off, tout ne s’est pas déroulé sans accroc. Avant le 0-2, Lausanne a poussé, s’est créé des situations franches et aurait pu revenir. «C'est vrai qu'ils ont eu de grosses occasions», reconnaît l'arrière grenat. Dans ces moments-là, Genève a pu compter sur un dernier rempart solide.

Et puis il y a ce tournant, presque cruel pour les Lausannois. Alors qu’ils poussaient pour égaliser, Genève a frappé à contre-courant. «On a réussi à marquer à contre-coup, ce qui coupe un peu les jambes.» Typiquement le genre de séquence qui fait basculer un match de séries. Ce fut le cas mercredi lorsque Lausanne a pris les devants au moment où le GSHC était dominant. «C'est vrai que l'on peut tirer un parallèle entre les deux rencontres», précise l'Aigle, tout content de voir que cela a tourné en sa faveur cette fois-ci.

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Au-delà du score, c’est aussi la maîtrise qui a marqué. Genève n’a pas renoncé à son jeu physique, mais l’a utilisé avec davantage de discernement. «On a peut-être joué un peu plus intelligemment. Le jeu physique est resté là, c’est notre force.» Une nuance importante, dans une série où chaque détail compte.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Des détails, encore et toujours. «C’est les play-offs. Tu ne sais pas dans quel sens le puck va tourner», rappelle Simon Le Coultre. En s’imposant à Lausanne, Genève ne fait pas que revenir à 2-2 dans la série. Il envoie aussi un message: en jouant simple, juste et discipliné, les Aigles ont les armes pour faire vaciller leur rival lémanique. «À la fin, on a joué notre jeu.» Et cette fois, ça a payé.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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