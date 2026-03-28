Genève-Servette s'est imposé à Lausanne grâce à une performance d'équipe particulièrement solide (2-4). Le centre de la quatrième ligne a même reçu les trois étoiles de cette rencontre.

Genève-Servette s'est imposé à Lausanne et a repris l'avantage de la glace avec une prestation générale solide de ses individualités. N'en ressortir que trois n'est pas forcément aisé tant des Roger Karrer ou Sakari Manninen auraient également mérité une mention pour l'implication de tous les instants en zone défensive. Voici les trois joueurs retenus pour ce quatrième acte.

⭐⭐⭐ Matthew Verboon (Genève, attaquant)

Le GSHC a souvent été critiqué pour son côté unidimensionnel, surtout en zone offensive. Lors de cette rencontre à Lausanne, la quatrième ligne a effectué un travail de sape pour user son homologue vaudoise. Geoff Ward, le coach du LHC, voulait absolument cet affrontement de triplettes et Ville Peltonen n'en demandait pas tant, puisqu'il est sorti systématiquement vainqueur de ce match dans le match.

Matthew Verboon a même inscrit le 0-3 qui a permis aux Grenat d'assurer la victoire. Ce but est venu récompensé le boulot du No 23 et de ses coéquipiers, Noah Rod et Marco Miranda, exemplaires tout au long de la soirée. «C'est vous qui dites que Genève n'a qu'une seule ligne, pas moi», a souri Ville Peltonen en fin de soirée.

⭐⭐ Jimmy Vesey (Genève, attaquant)

Il n'a certes pas trouvé le chemin des filets ou marqué le moindre point. Mais ces deux étoiles sont également là pour mettre en avant sa progression à mesure que la série avance. Très mauvais lors des premiers matches, Jimmy Vesey aurait tout à fait pu se retrouver en tribunes ce vendredi. Mais Ville Peltonen a décidé de lui maintenir sa confiance.

Lors de la première période, il a réalisé un très bon débordement sur l'aile pour servir Tim Bozon au deuxième poteau. Cette accélération de l'Américain avait clairement le poids d'un but. Plus globalement, il a semblé investi et n'a pas hésité à donner de sa personne pour gratter quatre minutes de power-play sur une crosse haute d'Aurélien Marti.

⭐ Stéphane Charlin (Genève, gardien)

Franchement moyen (si ce n’est mauvais par moment) depuis le début de la série, le portier du GSHC s’est largement rattrapé ce vendredi lors de l’acte IV. Le Genevois a été impérial face aux attaquants lausannois et il mérite clairement son étoile. Le dernier rempart a détourné 36 des 38 tirs des Lions et les a dégoûtés. Drake Caggiula, seul à 4 contre 5 à la 36e minute, peut en témoigner.

Il aurait mérité de ne pas terminer cette rencontre avec deux buts encaissés. Mais sa défense s'est quelque peu relâchée et a laissé le Lausanne HC revenir au score. À 2-4, il a encore sorti un tout gros arrêt pour éviter que son équipe ne souffre plus que de raison.

Le flop: Aurélien Marti (Lausanne, défenseur)

Pénalisé après à peine 54 secondes dans ce match, le défenseur du Lausanne HC était donc sur le banc d’infamie au moment où Simon Le Coultre a ouvert le score pour Genève. Dans la deuxième période, le No 7 a laissé sa canne s’envoler dans le visage de Jimmy Vesey. Le sang a coulé du visage de l’Américain et Aurélien Marti a été puni durant quatre minutes. Même si le LHC n’a pas encaissé, il était dans un moment fort et celui-ci a été éteint par l’un des leurs.

Outre ces deux séquences, l'arrière de la Vaudoise aréna a également effectué une défense que l'on qualifiera d'originale au moment où Matthew Verboon a pu inscire 0-3. Bref, Aurélien Marti reçoit un flop pour l'ensemble de son oeuvre en ce vendredi soir.