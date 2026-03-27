Genève-Servette domine Lausanne sur ses terres

Genève-Servette est de retour à 2-2 dans la série des quarts de finale face à Lausanne. Les Aigles ont battu les Lions (2-4) grâce à une belle solidité défensive, malgré un retour tardif du LHC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comment Genève-Servette allait réagir après s'être fait éteindre à domicile mercredi dans sa patinoire des Vernets? Après avoir mené 1-0 dans cette série, les Aigles ont peu à peu cédé du terrain. Non pas qu'ils étaient dominés par le LHC. Mais Lausanne s'est montré largement plus réaliste lors des actes II et III.

Pour cette troisième rencontre, Aurélien Marti n'a pas mis longtemps à attirer la lumière et les foudres des arbitres. Le défenseur vaudois a chargé Markus Granlund alors que celui-ci n'avait pas le puck. Si l'obstruction existe, on pourra en tout cas dire que le Finlandais n'a pas fait grand-chose pour tenir sur ses patins. La conséquence a été immédiate puisque Simon Le Coultre a trouvé la faille en supériorité numérique (2e, 0-1).

La suite de ce tiers initial a vu le LHC se montrer plus menaçant par Ken Jäger (13e) ou encore Antti Suomela (15e), mais sans tromper un Stéphane Charlin absolument parfait devant son filet. Le gardien a prouvé que sa mauvaise performance de mercredi aux Vernets était de l'histoire ancienne en multipliant les arrêts très propres.

Une relance ratée de Fabian Heldner

La seconde période a vu le Lausanne HC faire tout ce qui était en son pouvoir pour égaliser. Et les occasions se sont multipliées. Antti Suomela a même touché le poteau à la 26e. Le Finlandais avait déjà pu se créer une chance de but trois minutes plus tôt, mais Stéphane Charlin a encore une fois tenu bon. Plus généralement, la ligne Suomela-Czarnik-Kahun a fait des malheurs à la défense grenat tout au long de la soirée. Sans succès jusqu'à cet instant du match.

Quelques instants après cette immense action, Genève-Servette a profité d'une relance ratée par le LHC. Fabian Heldner a mal assuré sa passe pour Basile Sansonnens. Marc-Antoine Pouliot a pu intercepter. À l'expérience, le Québécois a temporisé avant de distribuer une passe diabolique pour Vincent Praplan. Le Valaisan n'a pas manqué pareille opportunité (27e, 0-2). Mercredi, Lausanne s'était montré très efficace à Genève. À cet instant, la physionomie était totalement différente.

Aurélien Marti encore

La rencontre a bien failli définitivement basculer à la 32e minute. Coupable d'une canne au visage de Jimmy Vesey, Aurélien Marti a logiquement reçu 2x2 minutes de pénalité. Les hommes de Ville Peltonen n'ont toutefois pas su en profiter malgré plusieurs opportunités autour de la cage de Kevin Pasche. Vers la fin de ces quatre minutes de siège, Drake Caggiula aurait même pu réduire le score, mais Stéphane Charlin a été une nouvelle fois très solide.

Le début du troisième tiers a tourné au cauchemar pour les Vaudois. Il n'a fallu que deux minutes et dix secondes à Matthew Verboon pour se présenter seul face à Kevin Pasche et tromper le gardien entre les jambes. Sur cette action, Aurélien Marti n'a une nouvelle fois pas paru à son avantage (43e, 0-3). Moins de deux minutes plus tard, Jesse Puljujärvi s'est à son tour échappé seul et a inscrit le 0-4 (45e). Kevin Pasche a été remplacé par Connor Hughes.

Retour aux Vernets dimanche

En fin de match, les deux équipes se sont longtemps neutralisées. Alors que la rencontre de mercredi s'était terminée dans la confusion et les mauvais coups, ce quatrième acte n'a pas pris la même tournure avant les ultimes secondes. Les hommes de Geoff Ward ont su exploiter une période de double supériorité numérique pour réduire la marque par Erik Brännström (56e, 1-4) puis le 2-4 par Damien Riat (58e). Mais Stéphane Charlin a fait le nécessaire pour mettre fin aux espoirs lausannois. Drake Caggiula et Roger Karrer en sont tout de même venus aux mains pour la forme.

Après avoir perdu l'avantage de la glace mercredi à domicile, Genève-Servette a ainsi renversé la tendance à sa première occasion en terres lausannoises. Une chose est désormais certaine: Cette série lémanique durera au minimum six matches. La prochaine rencontre aura lieu dimanche aux Vernets (20h, en direct sur Blick).