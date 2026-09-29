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Davos s'impose à Ambri
Les ZSC Lions écrasent Bienne et poursuivent leur sans-faute

Les Zurich Lions poursuivent leur sans-faute avec une septième victoire. Davos s’impose à Ambri, Zoug gagne à Rapperswil-Jona et Langnau renverse Lugano après avoir été mené 0-3. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: 29.09.2026 à 16:30 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Zurich – Bienne

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2:44
Zurich - Bienne:Les ZSC Lions continuent leur sans-faute face aux Bernois

Grands favoris de ce championnat, les Zurich Lions ont donc poursuivi leur sans faute en décrochant un septième succès dans le temps réglementaire en autant de matches. Le «Z» a battu Bienne 6-3 mardi soir, mais après avoir joué à se faire peur.

La messe semblait pourtant dite après 6'39 déjà. Battu trois fois en l'espace de moins de quatre minutes – dont deux alors que Bienne évoluait en infériorité numérique, Säteri cédait alors sa place à Östlund devant le filet seelandais, à 3-0 pour les Lions zurichois.

Bienne n'a rien lâché. Menés 4-1 à la 15e, les joueurs de Christian Dubé sont revenus à 4-3 à la 35e. La domination zurichoise (38 tirs cadrés à 27) s'est toutefois concrétisée à nouveau au troisième tiers, grâce à Knak (46e 5-3, à 5 contre 4) et Malgin (58e, 6-3).

Rapperswil – Zoug

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4:23
Rapperswil - Zoug:Zoug est allé récolter trois points à Saint-Gall

Zoug a cueilli trois points (5-2) sur la glace de Rapperswil-Jona.

Ambri-Piotta – Davos

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4:54
Ambri-Piotta - Davos:Les Grisons n’ont laissé aucune chance aux Tessinois

Finaliste malheureux des derniers play-off, Davos a battu Ambri-Piotta 3-0 en Léventine.

Langnau – Lugano

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3:05
Langnau - Lugano:Menés 0-3, les Lakers ont finalement renversé les Tessinois

Langnau a renversé Lugano 4-3 après avoir été mené 0-3 à la 41e.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zoug
EV Zoug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Berne
SC Berne
5
0
7
11
EHC Bienne
EHC Bienne
6
1
7
12
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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