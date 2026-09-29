Les ZSC Lions écrasent Bienne et poursuivent leur sans-faute

Zurich – Bienne
Grands favoris de ce championnat, les Zurich Lions ont donc poursuivi leur sans faute en décrochant un septième succès dans le temps réglementaire en autant de matches. Le «Z» a battu Bienne 6-3 mardi soir, mais après avoir joué à se faire peur.
La messe semblait pourtant dite après 6'39 déjà. Battu trois fois en l'espace de moins de quatre minutes – dont deux alors que Bienne évoluait en infériorité numérique, Säteri cédait alors sa place à Östlund devant le filet seelandais, à 3-0 pour les Lions zurichois.
Bienne n'a rien lâché. Menés 4-1 à la 15e, les joueurs de Christian Dubé sont revenus à 4-3 à la 35e. La domination zurichoise (38 tirs cadrés à 27) s'est toutefois concrétisée à nouveau au troisième tiers, grâce à Knak (46e 5-3, à 5 contre 4) et Malgin (58e, 6-3).
Rapperswil – Zoug
Zoug a cueilli trois points (5-2) sur la glace de Rapperswil-Jona.
Ambri-Piotta – Davos
Finaliste malheureux des derniers play-off, Davos a battu Ambri-Piotta 3-0 en Léventine.
Langnau – Lugano
Langnau a renversé Lugano 4-3 après avoir été mené 0-3 à la 41e.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zoug
5
9
10
7
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
7
-3
9
9
Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Berne
5
0
7
11
EHC Bienne
6
1
7
12
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
5
-2
5