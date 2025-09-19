Y avait-il un risque que le Lausanne HC s'avance de manière suffisante sur la glace de Rapperswil, trois jours après son triomphe face à Genève? La réponse a été un grand non. Les Lions ont dévoré les Lakers (4-0) et n'ont plus encaissé de but depuis 200 minutes!

Drake Caggiula célèbre son ouverture du score: le Lausanne HC est brûlant! Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après un énorme festin le mardi, en ayant repris onze fois du dessert, le risque est grand que le fauve soit un brin vulnérable les jours suivants, couché sur le dos, les pattes en l'air, ouvert aux attaques ennemies. Ce serait même assez compréhensible, pour tout dire, et l'histoire du sport est remplie de tels scénarios: après un grand triomphe, vient la chute, presque comme un impondérable.

L'inverse est tout aussi vrai, d'ailleurs, et l'exemple des Aigles genevois, tombeurs des Dragons fribourgeois jeudi, était là pour rappeler aux Lausannois que tout va très vite dans la vie en général, et dans le hockey sur glace en particulier. Il n'est pas question ici de jouer à l'apprenti psychologue, mais bien de rappeler une vérité intangible: celui qui ne remet pas l'ouvrage sur le métier se fait bouffer, ou quelque chose du genre.

Les grandes équipes, ce sont celles qui enchaînent

Or, ce Lausanne HC n'est visiblement pas du genre à se taper sur le bide, et il l'a prouvé ce vendredi au Lido de Rapperswil, dans une jolie ambiance, et dans une patinoire au charme certain. Même là, à plusieurs centaines de kilomètres de leur patinoire préférée, les joueurs de Geoff Ward ont démontré qu'une grande équipe était celle qui arrivait à enchaîner, même après une aussi large et belle victoire.

Concentrés dès le début, très à leur affaire, les Lausannois, avec Kevin Pasche dans les buts, ont été très sérieux, sans être géniaux. Drake Caggiula a trouvé le poteau d'un tir puissant à la 10e, juste devant les 46 fans du LHC à avoir fait le déplacement, mais le LHC n'a pas réussi à tromper Ivars Punnenovs durant le premier tiers, malgré neuf tirs cadrés (8 pour les Lakers, qui ont également touché le montant).

Drake Caggiula, le chasseur de buts venu du froid

La décision s'était faite durant le deuxième tiers, grâce à ce magnifique buteur venu du lointain Ontario qu'est Drake Caggiula (troisième réussite de la saison) à la 22e, et grâce au flair d'un autre joueur pas trop embêté canne en main nommé Théo Rochette (24e, 2-0). Le point commun de ces deux buts: ils ont tous deux été inscrits en supériorité numérique et, à chaque fois, le meilleur compteur de la ligue, un certain Austin Czarnik, a été crédité d'une mention d'assistance. Lausanne était devant au score, devant aux tirs (13-9), plus fort en tout.

Même en box-play, ces Lions ont les crocs

Comme une preuve ultime de leur détermination, les félins vaudois ont mordu dans ce troisième tiers avec la même rage, se créant plusieurs possibilités d'entrée, sans parvenir à inscrire le but de la sécurité absolue. Et même à la 45e, lorsqu'il a fallu jouer en infériorité numérique durant deux minutes, les Lions ont montré les crocs en box-play, jouant de manière disciplinée et agressive pour tuer la pénalité infligée à Austin Czarnik. Et lorsque les Lakers arrivaient à trouver une petite faille dans la défense vaudoise durant ces 120 secondes destinées à reprendre espoir dans cette partie, Kevin Pasche montrait à tout le monde qu'il était non seulement un grand gardien en devenir, mais aussi et surtout dans le présent.

Ken Jäger et Lausanne n'étaient pas venus à Rapperswil pour rigoler ce vendredi. Photo: Pius Koller

La décision définitive est tombée à la 49e grâce à une jolie inspiration du centre de la quatrième ligne, Benjamin Bougro, dont l'essai en angle fermé trompait Ivars Punnenovs pour le 3-0 et le premier but lausannois à cinq contre cinq dans cette rencontre. Dès lors, tout était consommé et le seul vainqueur de cette soirée ne pouvait être que le LHC.

200 minutes sans prendre de but? C'est oui!

Il ne subsistait qu'une interrogation, en fait et à vrai dire: ces très valeureux Lausannois allaient-ils encaisser un but? La question était d'importance puisque le dernier homme à avoir trouvé le chemin des filets face au LHC n'est autre que Lucas Wallmark à la 40e minute de la victoire vaudoise 5-1 face à Fribourg voilà pile une semaine. Depuis, Lausanne a battu Ambri (3-0) et Genève (11-0) et si Kevin Pasche parvenait à aller jusqu'au bout de la soirée en étant blanchi, alors la marque plus que symbolique des 200 minutes sans avoir encaissé de but allait être franchie. La réponse a été un grand oui, le LHC s'offrant même un quatrième but grâce à Benjamin Bougro, encore lui (58e)! Ces vaillant Lausannois sont aiguisés comme des lames, chauffés comme des flammes.

Kevin Pasche a réussi un blanchissage de fort bon aloi ce vendredi. Lausanne n'a pas encaissé de but depuis 200 minutes! Photo: keystone-sda.ch

La suite du programme est connue, et les Lions n'auront pas le temps de trop s'enflammer: retour immédiat en car direction Lausanne avec un plat de pâtes et une boisson énergétique dans le car, une courte nuit de sommeil dans leur lit, avant demain dès 19h45, de dynamiter Kloten devant 9600 fans fous de bonheur une nouvelle fois. Evidemment, c'est un scénario idéal, presque fantasmé, mais ces temps, à Lausanne, les rêves ressemblent souvent à la réalité.