48 heures après le cinglant revers subi à Lausanne, Genève a renoué avec la victoire. Après le succès face à Gottéron (3-2), les Aigles sont satisfaits. «Il fallait une réaction», affirme Yorick Treille, leur entraîneur.

Jimmy Vesey peut prendre Jan Rutta dans ses bras: Genève a relevé la tête. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est un ouf de soulagement qui a sans doute envahi de nombreuses personnes présentes aux Vernets ce jeudi soir. En s'imposant à la maison face à Fribourg Gottéron (3-2), deux jours après l'humiliation à la Vaudoise aréna (11-0), Genève a prouvé qu'il n'était pas mort.

«Il fallait qu'on se rachète le plus vite possible, sait Vincent Praplan. Mardi, la performance était très, très triste. Ce soir, on s'est battu, on a tout donné et on a récolté une grosse victoire à la maison.» La chance qu'ont eu les Genevois, selon leur No 11, est qu'ils ont rapidement pu enchaîner les matches cette semaine (3 en 5 jours) et, donc, se concentrer sur cette rencontre face à Fribourg.

«On comprend le public»

Au moment de pénétrer sur la glace, les Grenat ont été accueillis par une banderole de leurs supporters: «Vous parliez de respect? Merci pour l'humiliation historique! Maintenant lavez l'affront!» Ce «respect» fait référence au communiqué du club à la suite d'une autre banderole, déployée samedi passé face à Kloten, et qui insultait Tim Bozon. «On a vu que le public n'était pas content et on le comprend», admet Vincent Praplan.

Si la plaie n'est pas effacée, elle a au moins débuté à cicatriser grâce à ce succès face aux Dragons. «Les gars ont bien réagi en jouant les uns pour les autres tout un match, apprécie Yorick Treille. On a mis l'impact physique qu'on voulait.» Il est vrai que, rapidement dans ce match, les Genevois n'ont pas hésité à empaler quelques Fribourgeois dans les bandes. «C'est ce qu'on veut faire, car on a une équipe qui est capable de le faire, analyse le coach. On sait qu'on n'est pas une équipe plaisante à jouer si on met ça en place.»

Les Aigles deuxièmes au réveil

Buteur également, Simon Le Coultre a apprécié que «tout le monde se soit battu fort ce soir». «On était dedans et ça a payé. On a encore des petits détails à régler, mais tout le monde a montré une réaction», ajoute-t-il. Si tout n'a pas été parfait pour les Grenat, ils peuvent en effet retenir les trois points et repartir au travail.

«On doit trouver des solutions pour être plus disciplinés, détaille Yorick Treille. On doit éviter certaines pénalités et, sur la fin du match, nous rendre la vie plus simple.» Dès ce vendredi, les Aigles vont donc repartir au travail avant un nouveau bel affrontement, samedi face au double champion de Suisse en titre. Une rencontre que Genève abordera depuis le haut du tableau puisque jeudi soir, grâce sa victoire face à Fribourg, il pointait à la 2e place de National League (avec un match en plus). «Je ne le savais pas, avoue Vincent Praplan. Mais c'est surtout important d'y aller pas à pas et ne pas penser trop loin.» Le plus proche, c'est donc la Swiss Life Arena samedi soir.