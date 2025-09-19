Jan Dorthe s'est fait une belle frayeur aux Vernets

Le jeune attaquant fribourgeois Jan Dorthe n'a pas pu terminer la rencontre à Genève ce jeudi. Lors de la défaite de Gottéron (3-2), le No 93 a été touché au visage et a dû subir des points de suture, après avoir perdu beaucoup de sang sur la glace des Vernets.

Jan Dorthe a quitté la glace le visage en sang. Photo: keystone-sda.ch

Le sang a de nouveau coulé sur la glace des Vernets. Dix jours après la coupure sous l'œil de l'Américain Jimmy Vesey, c'est cette fois un adversaire de Genève-Servette qui a dû quitter la glace, le visage touché. Le Fribourgeois Jan Dorthe a terminé sa rencontre à la 26e minute de jeu, à la suite d'un contact avec Vili Saarijärvi, lors de la victoire des Aigles face aux Dragons (3-2).

Au duel avec le Finlandais derrière la cage de Robert Mayer, le jeune attaquant de 19 ans s'est fait stopper net par son adversaire. Mais c'est au moment de retomber que Jan Dorthe a eu l'air de se faire mal. Le contact entre la glace et sa tête était assez impressionnant. Peut-être s'est-il alors coupé avec sa visière puisque, juste après, on a pu apercevoir beaucoup de sang couler de son visage. Rapidement, les arbitres ont interrompu la partie et Maximilian Streule a fait de grands signes pour que quelqu'un vienne en aide à son No 93.

«Il va rentrer en car»

Jan Dorthe a pu se relever et quitter la glace, aidé par deux coéquipiers et avec un linge devant son visage. Après la rencontre, son coéquipier Christoph Bertschy a expliqué que l'attaquant avait été recousu, qu'il avait l'air d'aller bien, tout en précisant qu'il «n'était pas médecin».

Son entraîneur Roger Rönnberg a également eu des mots rassurants à propos de son protégé. «Il va bien, souffle le coach des Dragons. Il va rentrer en car avec l'équipe et verra le médecin demain (ndlr: vendredi). C'était une situation impressionnante, même si je ne l'ai pas vue en direct.» Dans la foulée, les arbitres sont allés regarder à la vidéo s'il y avait une irrégularité, mais ils ont jugé que ce n'était pas le cas.

Vili Saarijärvi aussi recousu

Ironie du sort, le Genevois Vili Saarijärvi n'a pas pu se rendre à l'interview après la rencontre car… il se faisait aussi recoudre. C'est donc son coéquipier de ligne Simon Le Coultre qui est venu parler (entre autres) de cette scène. Sur la glace à ce moment-là, il a avoué ne «pas avoir vu grand-chose».

Par contre, le défenseur du GSHC admet ne pas s'être forcément inquiété plus que de mesure pour l'état de santé de Jan Dorthe. «Il y avait certes beaucoup de sang mais ce n'était pas dû à un coup de patin ou quelque chose dans ce style.» Comme ça avait, par exemple, été le cas de Jimmy Vesey en ouverture de saison.