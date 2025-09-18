Genève-Servette est vivant. 48 heures après la déculottée reçue à la Vaudoise aréna, les Aigles se sont imposés dans leur deuxième derby de la semaine, face à Fribourg Gottéron (3-2).

Genève-Servette a bien réagi à la défaite de mardi à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Comment allaient réagir les Genevois, deux jours après l'immense claque reçue à la Vaudoise aréna (11-0)? C'est sans doute la question que se sont posée tous les Vernets ce jeudi soir, pour la réception de Fribourg Gottéron. Les ultras grenat, eux, avaient une idée à proposer sur une banderole: «Vous parliez de respect? Merci pour l'humiliation historique! Maintenant lavez l'affront!»

Les Aigles sont bien rentrés dans le match, aidés par une pénalité concédée après 12 secondes par Ludvig Johnson. Loic Galley, titularisé, a repoussé les tentatives grenat. De retour à 5, Gottéron a toutefois eu de la peine à développer son jeu, les Genevois étant solides sur leurs patins dans ce premier tiers et faisant bien meilleure figure que 48 heures plus tôt.

Tout s'est décanté à la suite d'une pénalité de Jesse Puljujärvi. En infériorité numérique, le GSHC était tout proche d'ouvrir la marque. Sauf que Galley a volé un but à Josh Jooris, seul devant lui, avec un splendide arrêt de la mitaine. Avec le visionnage des images, les arbitres ont confirmé que la rondelle n'avait pas franchi la ligne (15e). Dans la foulée et en power-play, Christoph Bertschy a débloqué son compteur avec un sublime tir dans la lucarne (16e). Avant de retourner aux vestiaires, Loic Galley a cette fois dit non à Sakari Manninen, du bloqueur cette fois (18e).

Jan Dorthe en sang

C'est donc avec ce désavantage d'un but mais avec de bonnes intentions que Genève est revenu dans le deuxième tiers. Heureusement pour eux, les Aigles n'ont pas tremblé trop longtemps et, d'un angle fermé, Jan Rutta a pu égaliser (22e). Excellent jusqu'à présent, le jeune portier fribourgeois n'était pas exempt de tout reproche sur cette action.

Quatre minutes après l'égalisation, un frisson a parcouru les Vernets. Au sol après une charge de Vili Saarijärvi, Jan Dorthe a commencé à perdre beaucoup de sang. Au ralenti, il semblerait que ce soit l'impact avec la glace qui a ouvert une partie du visage de jeune Fribourgeois. Toujours est-il que celui-ci a dû être escorté pour quitter la glace et n'a pas refait d'apparition sur le banc (26e). La suite de ce tiers médian n'a pas frôlé des sommets et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité.

Les buts dans le troisième tiers

La troisième période, toujours serrée, a vu Genève avoir une belle opportunité par Markus Granlund, puis Tim Bozon, en power-play (49e). Les Grenat ont finalement été récompensés puisque, quelques secondes plus tard, Simon Le Coultre trouvait la lucarne de Loic Galley. Enfin, les Vernets pouvaient souffler (51e). Dans la foulée, Yannick Rathgeb s'est vu annuler un but pour un hors-jeu au début de l'action. Juste derrière, les Aigles se sont mis à l'abri avec un but de Vincent Praplan (54e). Ils ont quand même tremblé jusqu'au bout, puisque Attilio Biasca a réduit la marque en power-play après une merveille de passe de Christoph Bertschy (56e). Mais cela n'a pas suffi pour Gottéron.

Les Genevois ont donc réagi de la meilleure des manières après la claque de mardi. Du côté des Dragons, les résultats en dents de scie continuent de s'accumuler. Si les Aigles se rendent à Zurich samedi, Fribourg reçoit Langnau à la BCF Arena.