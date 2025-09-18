«Je ne suis pas encore Fribourgeois, mais j'aime la fondue»

Mardi à Zoug, Henrik Borgström a inscrit le premier but sous les couleurs de Fribourg Gottéron. Blessé durant la préparation, le Finlandais trouve doucement son rythme tant sur qu'en dehors de la glace.

Henrik Borgström découvre la Suisse sous le maillot de Fribourg. Photo: Pius Koller

Après deux saisons à Jönköping, Henrik Borgström a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse. Un choix «facile», selon lui. Une décision qui permet à ce Finlandais de découvrir une nouvelle culture après l'Amérique du Nord et la Suède. «J'ai déjà pu me promener dans plusieurs endroits du canton», précise-t-il. Sans qu'il soit poussé dans ses derniers retranchements, il commence à énumérer: «Bulle, Gruyères où j'ai mangé une fondue».

Souriant, le natif d'Helsinki s'arrête pour raconter son expérience. «Je mentirais si je disais que c'était ma première fondue, sourit-il. Non, je connaissais déjà. Mais bon... C'est incomparable quand tu la manges dans un lieu typique comme dans cette région.» Forcément particulier, le mets peut ne pas plaire à tout le monde. Henrik Borgström, lui, paraît apprécier: «Je ne suis pas encore tout à fait un vrai Fribourgeois, mais j'aime la fondue (rires).»

Le caviar de «Couscous»

Cela fait partie de son acclimatation à une nouvelle vie. Mardi soir, pour son quatrième match officiel avec Fribourg Gottéron, il a également découvert un autre mets fameux du côté de la BCF Arena: le caviar servi par Marcus «Couscous» Sörensen. Il pouffe: «Quand tu arrives face au gardien en compagnie de lui et qu'il n'y a pas de défenseur, c'est compliqué de rater (rires). Mais il m'a donné un puck parfait, je n'avais plus qu'à marquer. C'est appréciable de n'avoir pas dû attendre trop longtemps pour inscrire ce premier but en Suisse. Quand tu es un buteur, ne pas trouver le chemin des filets durant un moment peut vite créer un petit blocage.»

Un blocage qui existait également en supériorité numérique pour les Dragons. Ce d'autant plus qu'il s'agit là d'un exercice dans lequel il excelle avec sa lecture du jeu et son tir puissant. À Zoug, la ligne composée de cinq étrangers a marqué le premier but de la saison avec un homme de plus sur la glace. «Enfin! souffle-t-il. C'était important pour nous qu'il tombe le plus vite possible, car nous avions deux ou trois bonnes chances, mais nous étions encore un peu désorganisés par moment. J'ai l'impression que nous étions mieux en place à Zoug.»

«Dans la bonne direction»

À 5 contre 5, il fait pour le moment équipe avec Jacob De La Rose et Julien Sprunger. Épisodiquement, il va prêter main forte en première ligne à Marcus Sörensen et Lucas Wallmark, quitte à jouer deux shifts consécutifs comme en toute fin de match. «Aucun souci, rigole le solide bonhomme de 191cm pour 90kgs. J'aime jouer au hockey, donc si le coach me dit d'aller sur la glace, j'y vais. Je ne réfléchis pas.» Sa triplette n'est toutefois pour le moment pas la plus en vue du côté fribourgeois malgré les buts de l'inévitable Julien Sprunger. «Nous avons beaucoup de qualité dans cette équipe et je pense que c'est une question de temps pour que nous nous adaptions les uns aux autres.»

C'est justement à Zoug que le nouveau joueur de la BCF Arena a vu les prémices les plus tangibles d'un pas dans la bonne direction. «Nous avons laissé filer un avantage au score lors de la dernière période, mais durant 40 minutes, j'ai l'impression que nous avons été la meilleure équipe sur la glace en étant constants et fidèles à notre plan de match. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions de but. C'est pourquoi je suis satisfait et me dis que de bonnes choses vont arriver.» Dès ce jeudi soir à Genève?