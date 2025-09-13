Les fans de Genève ont un problème avec Tim Bozon

Mardi, les fans de Genève-Servette n'avaient d'yeux que pour le retour de Noah Rod. Mais lors du deuxième match, un des nouveaux Aigles a été pris en grippe: Tim Bozon. La raison? Son attachement aux fans du Lausanne HC.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tim Bozon ne passe pas souvent inaperçu lorsqu'il est sur la glace. Joueur physique, le Français à licence suisse est également une forte tête lorsque le match commence. Son retour à Genève semble assez compliqué à gérer avec les fans des Aigles. Ceux-ci lui ont réservé une banderole salée à l'occasion de son deuxième match aux Vernets. Son contenu? «Il n'y qu'un seul Bozon à Genève, retourne sucer la SO».

La raison de cette missive? L'international français a arboré des patins aux couleurs des ultras du Lausanne HC, la Section Ouest (SO), lors des derniers play-off. Tim Bozon avait décidé de rendre hommage à la Section Ouest lors des dernières séries éliminatoires avec le Lausanne HC. Visiblement, le fait qu'il ait déjà signé chez «l'ennemi» grenat ne lui avait pas forcément posé de problème.

Ce geste a mal passé auprès des supporters de Genève-Servette qui le lui ont rappelé lors du deuxième match des Aigles à domicile. Mardi face à Ajoie, les fans du GSHC avaient logiquement préféré fêter le retour au jeu du capitaine Noah Rod. Ce d'autant plus que Tim Bozon était absent, blessé. Mais contre Kloten ce samedi, c'est leur nouveau joueur qui en a pris pour son grade avec cette banderole. La référence à son père, Philippe, est évidente. L'ancien joueur de NHL a laissé une trace indélébile aux Vernets. Son fils, lui, devra s'escrimer pour gagner l'affection des supporters genevois.

L'histoire d'amour entre Tim Bozon et le Parterre Nord a commencé par un froid certain. Va-t-il réchauffer l'atmosphère par son jeu?