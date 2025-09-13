Une banderole à charge de ses supporters avant le match n'a pas empêché Tim Bozon d'inscrire de son empreinte la rencontre face à Kloten. Le Français à licence suisse a marqué deux buts lors de la victoire face aux Aviateurs (4-2).

Tim Bozon a inscrit deux buts victorieux aux Vernets. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant même qu'elle débute, cette rencontre entre Genève et Kloten avait déjà fait couler beaucoup d'encre. En cause: la banderole très salée des supporters des Aigles déployée contre… Tim Bozon, leur nouveau No 94. Ancien joueur de Lausanne, le Français à licence a été prié de «retourner sucer la SO (ndlr: la Section Ouest, le groupe d'ultras lausannois)».

Malgré ses insultes en préambule, match il y a bien eu sur la glace des Vernets. La question était de savoir comment les Grenat allaient réagir au lendemain d'une défaite aux tirs aux buts à Berne. Plutôt bien, il semblerait, puisque les occasions se sont très rapidement enchaînées sur la cage de Kloten. Ludovic Waeber, héroïque durant longtemps, a détourné les tentatives adverses. S'il a bien été aidé par son poteau sur un lancer de Dave Sutter (11e), le futur gardien de Gottéron a dû s'avouer sur une tentative de Sakari Manninen, après un bon travail derrière la cage de Jesse Puljujärvi (14e). À nouveau, la «Grannijärvi» faisait des siennes face aux défenses adverses.

Un buteur nommé Tim Bozon

Après 20 minutes, le score était logique même si Robert Mayer, titularisé pour la première fois cette saison, a dû s'employer à quelques reprises pour garder sa cage inviolée, notamment devant Dario Meyer (11e) ou Axel Simic (13e).

Le premier nommé a toutefois trouvé la faille dans le tiers médian, après que Genève-Servette s'est quelque peu assoupi. Déjà, à la 26e, le puck a longé la ligne de Robert Mayer, sans rentrer. Par contre, le No 88 de Kloten ne s'est pas fait prier pour subtiliser la rondelle à Tim Berni et s'en aller battre le portier grenat (30e). Dans un trou d'air, le GSHC était-il en train de retomber dans ses travers?

La question n'a pas eu le temps d'être posée puisque, quelques minutes plus tard, un certain Tim Bozon a décidé d'inscrire le 2-1, sur un rebond accordé par Ludo Waeber (33e). Dans la foulée, Markus Granlund a pu donner de l'air à ses coéquipiers, étant le plus prompt devant le portier de Kloten (38e). Touché sur cette action, le portier fribourgeois n'est plus réapparu dans cette partie.

Bozon le doublé

C'est avec cette avance de deux buts et avec le gardien titulaire adverse en moins que le GSHC a abordé la troisième période. Pour le moment, le club du bout du Léman ne semble pas avoir envie de remporter des points facilement. À la 49e minute, Bernd Wolf a trouvé la lucarne de Robert Mayer et les Vernets pouvaient trembler.

Dans la foulée, le portier a dû sortir le grand jeu face à Mischa Ramel. Le dernier rempart genevois a parfaitement levé sa jambière pour empêcher le No 14 d'égaliser (54e). Dans la cage vide, c'est à nouveau… Tim Bozon qui a mis les Genevois à l'abri (57e). Une bien belle revanche pour le No 94. Et une nouvelle victoire de la semaine pour le GSHC, avant de se rendre à Lausanne mardi.