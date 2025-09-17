Ce mardi, le Lausanne HC a frappé un grand coup en humiliant Genève-Servette à la maison (11-0). Si euphorie il y avait dans les rangs vaudois, les joueurs ne veulent pas trop s'attarder sur ce large succès.

No 96 du Lausanne HC, Drake Caggiula a inscrit un doublé face à Genève. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Hormis en play-off, rarement la Vaudoise aréna n'avait fait autant de bruit. Il faut dire qu'une victoire historique dans le derby, ça se fête (11-0) Que ce soit lorsque la caméra du vidéotron zoome sur le chiffre «10» après la réussite de Cedric Fiedler. Ou quand, taquin, le responsable de l'écran géant décide de passer au totomat le score de… Lausanne - Genève. Exclamations de joie dans la patinoire.

Sourires aux lèvres, les joueurs du LHC ont également pu profiter de cette belle soirée. Double buteur, Drake Caggiula a vécu un magnifique premier derby lémanique. «Je ne me souviens pas d'un match dans ma carrière professionnel dans lequel on a marqué onze buts, avoue le Canadien. En tout cas, c'était sympa pour nous.»

«Je ne parle pas français donc…»

Le No 96 a aussi apprécié l'ambiance de sa nouvelle enceinte. «Juste avant que je marque mon deuxième but, les supporters étaient debout et chantaient, s'émerveille-t-il. Malheureusement, je ne parle pas français donc je ne sais pas ce qu'ils disaient… Mais ça m'a apporté beaucoup d'énergie.» Preuve en est, dans la foulée, il a inscrit le 8e but de la soirée.

Si le Canadien sait que Genève n'a pas joué à son meilleur niveau, il tient quand même à souligner la belle performance de lui et ses coéquipiers: «Ça fait partie du hockey. Parfois, l'adversaire a une soirée sans. Sauf qu'on a eu une mentalité implacable et on a continué à attaquer. Chaque match ne va pas être comme ça, il faut en profiter.» Marquer des buts et prendre de la confiance pour la suite, tout ce que Lausanne a fait ce mardi.

Le LHC ne va pas s'enflammer

Par contre, concrètement, le LHC a remporté trois points supplémentaires dans la course aux play-off. Rien d'autres. Ce que les joueurs et le staff des Lions savent. «Oui, ce soir on peut profiter mais dès demain (ndlr: mercredi), on revient à l'entraînement pour un autre jour, promet Drake Caggiula. Il faut avancer et on ne va pas célébrer comme si on avait gagné le championnat.»

Un discours qui va évidemment faire plaisir à son compatriote et entraîneur, Geoff Ward. L'Ontarien sait que ses joueurs ont suffisamment d'expérience pour ne pas s'enflammer. «Ce n'est qu'un match et finalement, c'est comme en play-off, rappelle-t-il. Peu importe si tu gagnes 3-2 en troisième prolongation ou 10-0, tu as juste remporté un match. On va rapidement laisser cette victoire face à Genève dans le rétroviseur.»

Des mots empreints d’honnêteté : quand on lui demande sa plus large victoire sur un banc, il semble désemparé. «Oh, il faudrait que je cherche dans les archives. Je ne sais vraiment pas.» Par contre, il paraît plus facilement se souvenir de la défaite. Spontanément, il nous cite une lourde défaite de Boston à Washington (10-2) en 2008. Pour la petite histoire, ce soir-là, un certain Cristobal Huet, actuel entraîneur des gardiens du LHC, défendait la cage des Capitals.