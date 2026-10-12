Le classement dit qui gagne. Notre Power Ranking dit qui est vraiment bon. Après sept à onze matches, les Zurich Lions sont en tête avec 85 points sur 100, tandis que Genève, Lausanne et Ajoie ont des résultats flatteurs.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dix victoires en dix matches: les ZSC Lions n'ont pas besoin de statistiques avancées pour prouver leur domination. Derrière eux, en revanche, le classement de National League raconte parfois une autre histoire. Zoug, 10e avec deux à quatre matches de moins que ses rivaux, grimpe au 2e rang de notre Power Ranking. Ajoie, 5e au classement «réel» n'est que 12e selon les statistiques. Notre outil ne regarde pas les points, mais ce qui les produit: la qualité des occasions créées et concédées, les special teams, les gardiens. Et il isole la part de chance, qui finit en général par tourner.

Le focus de la semaine

Ajoie, des points en trompe-l'œil. 5e au classement, 12e de notre Power Ranking. Les Jurassiens n'obtiennent que 41,1% des expected goals à 5 contre 5, l'avant-dernier total de la ligue, et ce chiffre tombe à 36,3% sur les cinq derniers matches, le pire de National League. Leurs 16 points tiennent beaucoup aux prolongations: six de leurs onze matches ont dépassé les 60 minutes, pour quatre victoires. Une finition efficace (3e de la ligue) et un bon powerplay (26,3%) compensent pour l'instant. Si le jeu ne suit pas, la chute guette.

Les équipes qui interpellent

EV Zoug, 2e (10e au classement): Score 75/100.

Le classement ne dit pas grand-chose de Zoug: avec sept matches, les Zougois en comptent deux à quatre de moins que leurs rivaux, et ils les ont tous disputés à l'extérieur. Rapporté au nombre de rencontres, leur total (1,86 point par match) est le 3e de la ligue. Le jeu suit: 55,2% des buts escomptés à 5 contre 5 (3e) et le 3e meilleur boxplay (82,6%). Mais un chiffre doit inciter à la prudence: à 5 contre 5, Zoug transforme 15,1% de ses tirs, de loin le meilleur taux de la ligue, pour un PDO (le facteur chance) de 107,8. Ce rythme ne tiendra pas. La base est solide, mais les buts vont devenir plus chers.

HC Bienne, 9e (13e au classement): Score 45/100.

Avec 10 points en 10 matches, Bienne pointe à l'avant-dernière place. Pourtant, à 5 contre 5, les Seelandais obtiennent 51,9% des xG, le 6e total de la ligue, devant Lausanne, Berne ou les Langnau Tigers. Le problème est derrière: à 5 contre 5, Bienne a encaissé 26 buts pour 22,2 attendus, avec un pourcentage d'arrêts de 88,8%, l'un des quatre plus faibles de la ligue. Devant, il marque exactement ce que ses occasions valent (24 buts pour 24 xG). Le boxplay (73,3%) n'aide pas et quatre défaites lors des cinq derniers matches pèsent lourd. Mais avec un PDO de 98,2, la tendance devrait s'inverser si les arrêts reviennent dans la norme.

Genève-Servette, 5e (2e au classement): Score 62/100.

Genève-Servette n'a plus perdu dans le temps réglementaire depuis huit matches, et sa 2e place n'a rien d'un hasard: 53,4% des xG à 5 contre 5 (4e de la ligue), le 3e meilleur powerplay (27,6%) et un PDO de 101,1, à peine au-dessus de la moyenne. Ce qui sépare les Genevois du haut de notre classement, c'est l'absence de domaine où ils dominent vraiment: ils tirent autant que leurs adversaires (49,9% des tentatives à 5 contre 5) et leurs gardiens sont dans la norme. Quatre de leurs onze matches se sont joués aux tirs au but, pour deux victoires et deux défaites. La 2e place est un peu flatteuse, mais la tendance est bonne (56,9% des xG sur les cinq derniers matches). Surtout si l'on prend en considération les nombreux blessés du côté des Vernets.

Langnau Tigers, 6e (3e au classement): Score 58/100.

Les SCL Tigers sont l'équipe qui marque le plus à 5 contre 5 (31 buts), mais pas celle qui se crée le plus d'occasions: leurs tirs valaient à peine 21 buts attendus. Cet écart de dix buts, le plus grand de la ligue, explique la 3e place. Pour le reste, les Emmentalois ne dominent pas: 49,9% des xG à 5 contre 5 et seulement 46,2% des tentatives de tir, le 3e plus faible total de la ligue. Le PDO de 102,6 confirme que la réussite joue un rôle. La bonne nouvelle pour Langnau: le jeu progresse, avec 55% des xG sur les cinq derniers matches, pour quatre victoires et une défaite en prolongation. Il faudra que ça continue quand les buts se feront plus rares.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le % de tirs transformés et le % d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.