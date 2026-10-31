Touché en plein visage par un dégagement alors qu’il se trouve sur le banc, le défenseur d’Ambri Dario Wüthrich doit quitter ses coéquipiers. Le joueur de 27 ans est transporté à l’hôpital.

Quel choc! Le défenseur d'Ambri a reçu le puck en plein visage!

Quel choc! Le défenseur d'Ambri a reçu le puck en plein visage!

Stephan Roth

Ambri évolue en supériorité numérique dans le choc au sommet face aux ZSC Lions lorsque Mikko Lehtonen, le défenseur finlandais vedette du club zurichois, dégage le puck depuis sa zone défensive. Le palet traverse la patinoire et atterrit sur le banc des visiteurs tessinois. En plein visage de Dario Wüthrich.

Une plaie ensanglantée s’ouvre sur la joue du défenseur de 27 ans, originaire de l’Oberemmental. Le match est terminé pour lui. Il est déjà en route vers les vestiaires lorsqu’Ambri parvient à égaliser à 1-1, quelques instants plus tard.

Au terme d’un duel particulièrement disputé, les ZSC Lions s’imposent finalement 4-3 aux tirs au but. Ils signent ainsi leur 16e victoire en 17 matches et portent à 14 points leur avance sur Ambri, leur premier poursuivant.

Mais comment va Dario Wüthrich? «Il ne pouvait plus continuer à jouer. Il est maintenant à l’hôpital», explique l’entraîneur Jussi Tapola après la rencontre. «Les premières informations indiquaient toutefois que rien n’était cassé. Espérons que Dario pourra être de retour samedi.»

Ambri accueillera alors son grand rival, Lugano, pour le derby tessinois. Avant leur dernière confrontation, les Léventins avaient déjà livré une bonne prestation face aux ZSC Lions, sans parvenir à s’imposer. Ils avaient ensuite remporté le derby.

«Nous savons qu’il y aura beaucoup d’émotions dans ce match. Ce sera exigeant mentalement, surtout après cette rencontre. Nous avons enchaîné les matches, tandis que Lugano a pu faire une pause», souligne Jussi Tapola.