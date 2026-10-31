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VA Dario Wüthrich auf der Bank abgeschossen
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Un dégagement malheureux:Quel choc! Dario Wüthrich a reçu le puck en plein visage!

Direction l'hôpital en urgence
Quel choc! Le défenseur d'Ambri a reçu le puck en plein visage!

Touché en plein visage par un dégagement alors qu’il se trouve sur le banc, le défenseur d’Ambri Dario Wüthrich doit quitter ses coéquipiers. Le joueur de 27 ans est transporté à l’hôpital.
Publié: 11:39 heures
Dario Wüthrich juste après le choc!
Photo: Video frames
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Stephan Roth

Ambri évolue en supériorité numérique dans le choc au sommet face aux ZSC Lions lorsque Mikko Lehtonen, le défenseur finlandais vedette du club zurichois, dégage le puck depuis sa zone défensive. Le palet traverse la patinoire et atterrit sur le banc des visiteurs tessinois. En plein visage de Dario Wüthrich.

Une plaie ensanglantée s’ouvre sur la joue du défenseur de 27 ans, originaire de l’Oberemmental. Le match est terminé pour lui. Il est déjà en route vers les vestiaires lorsqu’Ambri parvient à égaliser à 1-1, quelques instants plus tard.

Au terme d’un duel particulièrement disputé, les ZSC Lions s’imposent finalement 4-3 aux tirs au but. Ils signent ainsi leur 16e victoire en 17 matches et portent à 14 points leur avance sur Ambri, leur premier poursuivant.

Mais comment va Dario Wüthrich? «Il ne pouvait plus continuer à jouer. Il est maintenant à l’hôpital», explique l’entraîneur Jussi Tapola après la rencontre. «Les premières informations indiquaient toutefois que rien n’était cassé. Espérons que Dario pourra être de retour samedi.»

Ambri accueillera alors son grand rival, Lugano, pour le derby tessinois. Avant leur dernière confrontation, les Léventins avaient déjà livré une bonne prestation face aux ZSC Lions, sans parvenir à s’imposer. Ils avaient ensuite remporté le derby.

«Nous savons qu’il y aura beaucoup d’émotions dans ce match. Ce sera exigeant mentalement, surtout après cette rencontre. Nous avons enchaîné les matches, tandis que Lugano a pu faire une pause», souligne Jussi Tapola.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Berne
SC Berne
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zoug
EV Zoug
12
15
25
8
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Bienne
EHC Bienne
17
-2
23
10
HC Davos
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
HC Ajoie
18
-8
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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