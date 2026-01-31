Elijah Neuenschwander: «Je m'en souviendrai toute ma vie»

A 19 ans, Elijah Neuenschwander a réussi ses débuts en National League avec Fribourg Gottéron. Le jeune gardien a marqué les esprits, sur la glace comme dans les tribunes.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Quelle note je donnerais à mon match? Je dirais 5», sourit Elijah Neuenschwander après sa première en National League vendredi. Il faut dire que le jeune gardien de 19 ans, rappelé de son prêt à Coire, a défendu le filet de Fribourg Gottéron face à Kloten vendredi (3-2) et qu'il a plutôt bien fait le boulot en réalisant notamment 21 arrêts.

«Il y a encore une marge de progression, mais c’était vraiment une bonne première», ajoute celui qui a visiblement déjà été adoubé par les supporters fribourgeois, lesquels l'ont rappelé sur la glace après la rencontre pour scander son nom. «C'était un moment incroyable, se remémore le portier. J’ai vu cette scène plusieurs fois en vidéo. Et j'ai déjà été remplaçant, donc j'avais déjà vécu des moments similaires. Mais te tenir seul devant les fans et que tout le monde crie ton nom, c’est évidemment incroyable. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie. Ils ont tous une gigantesque passion pour Fribourg Gottéron, l'unité entre les fans et les joueurs est énorme.»

«Vraiment impressionnant»

Comme son petit frère Jonah, attaquant du HC Bienne de trois ans son cadet, Elijah est désormais bel et bien un joueur de National League. «C’était clairement un rêve pour moi de pouvoir jouer ce premier match. Je l’avais déjà imaginé et je ne voulais pas qu'il ait lieu parce que quelqu’un était blessé ou parce que j'entrais en jeu par hasard. Je voulais vraiment jouer parce que j’étais prêt et parce que le staff technique avait le sentiment que je pouvais le faire. C’était le cas aujourd’hui et cela me rend évidemment encore plus heureux», explique-t-il, ému, avouant ne pas encore réaliser totalement ce qu'il venait de lui arriver.

La taille de la patinoire, l'affluence, l'ambiance, Elijah Neuenschwander n'a pas vraiment eu le temps d'en profiter face à une équipe de Kloten qui a poussé les Fribourgeois jusqu'en prolongation. «Je n’ai pas vraiment pensé à l'environnement. J’ai pu me concentrer. Je voulais être une option sûre pour mon équipe. Je savais que j’étais prêt, même si les gens étaient nerveux. Cela s'est bien passé et j’ai d’autant plus de plaisir qu’on ait réussi à gagner ce match.»

Fribourg est passé en vert sur le Teletext

Roger Rönnberg, son entraîneur, s'est lui aussi montré satisfait par la première de son troisième gardien. «Vraiment impressionnant, il a joué à haut niveau. Il est vraiment calme, bien formé par David (ndlr: Aebischer, entraîneur des gardiens de Fribourg Gottéron). Il a travaillé avec lui et je vois qu’il est dans de bonnes dispositions, qu’il joue avec confiance. C’est sympa aussi qu’il ait obtenu la victoire», salue le technicien suédois.

L’histoire retiendra aussi que c’est lui, Elijah Neuenschwander, qui était devant les filets le soir où les Dragons sont passés en vert sur le Teletext. Avec les deux points face à Kloten, ils sont en effet certains de disputer les play-off lors de cette saison 2025/26.