Malmené par Kloten, Fribourg Gottéron s'est finalement imposé en prolongation (3-2). Les Dragons signent ainsi un neuvième succès de rang et leur billet pour les play-off.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ce sera facile», riait, quelques minutes avant le début de la rencontre entre Fribourg et Kloten, un abonné historique des Dragons. Difficile de lui donner tort dans un premier temps à la vue du classement. Reste que la réalité de la page 302 du Teletext ne vaut pas celle de la glace. Et à la BCF Arena, Roger Rönnberg et ses joueurs, deuxièmes de National League, n’ont pas vécu une soirée sans accroc face à la formation zurichoise, classée treizième au coup d’envoi.

Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui frappaient les premiers, dès la deuxième minute de jeu. Pas de quoi toutefois effrayer Elijah Neuenschwander. D'ailleurs, le jeune portier fribourgeois, rappelé de son prêt à Coire, vivait ce vendredi sa première pour Gottéron. Et il faut le dire, l'international suisse junior a fait le job face aux attaquants de Kloten.

But du dos

Fribourg, qui voulait consolider sa deuxième place au classement tout en s'assurant de disputer les play-off grâce à une neuvième victoire de rang, montait gentiment en puissance. Les Dragons, dominants, manquaient toutefois de justesse en power-play, même à cinq contre trois durant un peu plus d'une minute, mais finissaient tout de même par trouver la faille par Yannick Rathgeb, dont le tir était contré du dos dans sa cage par Max Lindroth (17e). De quoi rentrer au vestiaire avec un court, mais mérité, avantage au tableau d'affichage.

Le début de deuxième tiers était marqué par une nouvelle séquence de powerplay de Gottéron. Sauf que, à cinq contre quatre, les Fribourgeois se faisaient contrer et voyaient Tyler Morley égaliser dès la 22e. La vidéo passait toutefois par là et annulait la réussite zurichoise: le puck avait passé sous la cage, alors en mouvement.

Fribourg se fait surprendre en power-play

Toujours devant à la marque, les Fribourgeois cherchaient à inscrire le deuxième, mais se heurtaient toujours à un bloc zurichois compact, ainsi qu'à leur manque de précision devant la cage de Ludovic Waeber. Derrière, Elijah Neuenschwander poursuivait sa soirée plutôt tranquille, jusqu'au tir surpuissant dans la lucarne et d'un angle fermé de Keijo Weibel (37e). Tout était ainsi à refaire pour les Dragons qui rentraient au vestiaire dos à dos avec les Aviateurs.

Qui allait définitivement s'envoler vers la victoire? Il fallait au moins attendre le troisième tiers pour le savoir. Et dès le début des 20 dernières minutes du temps réglementaire, Fribourg évoluait en power-play après une faute de Max Lindroth. Une nouvelle opportunité de faire la différence en supériorité numérique galvaudée après 69 secondes par Michael Kapla et sa canne, qui heurtait le visage d'un zurichois. Direction donc la prison pour le Fribourgeois qui allait ainsi laisser ses coéquipiers à quatre contre cinq durant environ une minute, à la suite du retour du zurichois puni.

La décision se fait en prolongation

Et durant ce laps de temps, Kloten inscrivait le deuxième à la 44e. Mais une fois encore, le corps arbitral annulait la réussite pour une canne haute de Petteri Puhakka. Gottéron réagissait dans la foulée à ce coup de chaud en reprenant les devants. Jeremi Gerber, bien servi par Nathan Marchon, allumait la cage de Kloten (46e). Le numéro 61 signait là sa deuxième réussite pour Gottéron.

Ce goal n'enterrait toutefois pas les espoirs des Zurichois qui égalisaient rapidement par Axel Simic (50e). Voyant son équipe dans une impasse, Roger Rönnberg prenait un temps mort à la 54e pour tenter de trouver des solutions. Mais elles n'arrivaient pas et les deux équipes envoyaient les 9372 spectateurs de la BCF Arena (guichets fermés) en prolongation. Et après quelques secondes, Henrik Borgström donnait la victoire aux Dragons qui signent une neuvième victoire de rang. Il a certes, bien été aidé par Petteri Puhakka, qui a mis la rondelle tout seul au fond de ses filets.

Par la même occasion et grâce à la défaite de Zoug face à Lausanne, ils décrochaient là leur ticket direct pour les play-off.