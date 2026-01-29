A seulement 16 ans, le super talent du HC Bienne Jonah Neuenschwander est en avance sur tous les temps de passage dans la très riche histoire du hockey professionnel suisse. Il est même plus fort que Nico Hischier au même âge.

Le jeune prodige du HC Bienne est en avance sur Nico Hischier au même âge

Stephan Roth

Martin Filander a été licencié du HC Bienne la semaine dernière. Le club seelandais n'a jamais atteint son rythme de croisière sur le plan sportif sous la direction du coach suédois. Et pourtant, Martin Filander a laissé un héritage au club en faisant jouer des talents. Huit jeunes joueurs ont ainsi fait leurs débuts en Ligue Nationale ces dix-huit derniers mois et ont progressé grâce à la confiance et aux conseils de leur désormais ancien entraîneur. En particulier Jonah Neuenschwander.

L'attaquant de 16 ans, qui a fait ses débuts la saison dernière à 15 ans, a déjà marqué 10 points en 24 matches cette saison. Il a manqué les deux premiers matches du nouvel entraîneur Christian Dubé, étant malade, mais il s'est bien rattrapé. Avec son quatrième but de la saison, il a permis à Bienne de reprendre le large contre Ajoie, dans un moment critique. Il s'est également illustré avec une passe décisive magnifique pour Johnny Kneubühler.

Les meilleurs marqueurs de la saison précédant la draft 1. Jonah Neuenschwander (Bienne, 25/26) 24 matchs, 4 buts, 10 points

7. Nikolaj Ehlers (Bienne, 12/13) 11/1/2 Source: eliteprospects.com 1. Jonah Neuenschwander (Bienne, 25/26) 24 matchs, 4 buts, 10 points

2. Valentin Nussbaumer (Bienne, 17/18) 26/5/6

3. Nando Eggenberger (Davos, 16/17) 28/4/5

4. Tim Ramholt (ZSC Lions, 01/02) 37/3/3

5. Marc Heberlein (Davos, 98/99) 32/2/3

6. Patrick Howald (Berne, 86/87) 5/2/2

7. Nikolaj Ehlers (Bienne, 12/13) 11/1/2 Source: eliteprospects.com

Avec ses dix points, il a pulvérisé un record. Jamais encore un joueur n'avait comptabilisé autant de points dans l'année la saison précédant celle de sa draft en NHL. Le précédent record était également détenu par un junior biennois: l'actuel attaquant du HC Davos Valentin Nussbaumer avait comptabilisé six points lors de la saison 2017/18. Il a ensuite été repêché en 207e position l'année suivante par les Arizona Coyotes.

Jonah Neuenschwander ne devra lui certainement pas attendre le septième tour pour que son nom soit appelé à l'été 2027. Dans un récent pronostic, «The Athletic» l'a classé numéro 9 mondial. Outre sa compréhension très avancée du jeu, sa taille (1,91m) devrait attirer l'attention des clubs de NHL.

Lian Bichsel, le dernier Suisse drafté au premier tour

Depuis 2022, date à laquelle Dallas a choisi l'ancien junior de Bienne Lian Bichsel en 18e position, aucun Suisse n'a été drafté au premier tour.

Avec ses statistiques fabuleuses, Jonah Neuenschwander éclipse même les stars suisses actuelles de la NHL comme Nico Hischier. La saison précédant son année de repêchage, le Valaisan n'a marqué qu'un point en 15 matches avec le CP Berne, avant d'exploser la saison suivante à Halifax.

Jonah Neuenschwander a une grande longueur d'avance sur ses pairs et a déjà participé à deux championnats du monde des moins de 20 ans. Mais le développement des talents est rarement linéaire et personne ne peut prédire l'avenir. La barre est placée haut: l'actuelle star de la NHL Auston Matthews a comptabilisé 46 points en 2015/16 avec les ZSC Lions, avant que les Maple Leafs de Toronto ne le repêchent en tant que numéro 1!

Il n'est de toute façon pas encore l'heure d'y penser. Bienne est en pleine lutte pour une place en play-in et pourra s'estimer heureux que Jonah Neuenschwander, avec son insouciance et sa fraîcheur, s'illustre lors des prochains matches de la même manière qu'il l'a fait contre Ajoie.