«Je me souviendrai de ce premier but avec Fribourg»

Ty Rattie a inscrit son premier but en Suisse ce jeudi à Genève. Le nouvel attaquant de Fribourg a profité d'une bourde du gardien adverse pour lever les bras et aider les Dragons à gagner.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À la question de savoir si ce but inscrit aux Vernets est le plus beau de sa carrière, Ty Rattie rigole franchement. Évidemment que non. Le Canadien de Fribourg Gottéron a profité d'une bourde monumentale de Robert Mayer pour trouver le chemin des filets pour la première fois depuis son arrivée en Suisse. Son 1-2 a permis aux Fribourgeois de prendre l'avantage et de ne plus jamais être mis en danger. Peu importe la manière, il prend ce but bien entendu.

«Au moins, je m'en souviendrai, a-t-il souri. J'ai simplement mis le puck sur le but en espérant une déviation ou un rebond. Et puis... Je ne sais pas trop comment.» Il avoue n'avoir pas bien revu les images sur l'écran géant. Mais ce but compte comme n'importe quel autre. Et pour Ty Rattie, c'est déjà le troisième point en quatre matches.

Intégration express

«C'est toujours plus facile d'intégrer une équipe qui fonctionne bien, détaille celui qui vient à peine de débarquer de Suède. Il est important de ne pas vouloir trop en faire, mais de jouer simple et de se mettre au service de l'équipe.» Chose qu'il parvient très clairement à faire depuis qu'il a posé un premier patin sur la glace voici une semaine.

Calendrier démentiel oblige, Ty Rattie enchaîne les matches. Un scénario idéal pour se mettre dans le rythme. «Beaucoup de Nord-Américains veulent venir en Suisse, poursuit le natif de Calgary. C'est un championnat très relevé et je suis content de découvrir ce nouvel environnement.»

«Inattendu de voir arriver un tel joueur»

Derrière la bande, Roger Rönnberg est, lui aussi, satisfait des débuts de son nouveau joueur. «C'est un excellent élément, précise le coach des Dragons. Je le connais bien pour avoir souvent coaché contre lui en Suède. Il a énormément de qualités offensives et c'est un joueur qui cherche sans cesse à créer du jeu et à apporter sa vitesse en zone offensive.» Tout ce que veut le technicien, en somme. «On peut dire ça, oui.»

En Suède, Ty Rattie a joué une saison à Timrå puis quatre à Linköping. Suffisant pour que Roger Rönnberg ait une idée claire du type de joueur qu'il est. «Sur la glace, je n'ai pas eu de surprise, confirme-t-il. Mais nous avons également fait nos devoirs pour savoir qui il était et quelle personnalité il avait. C'est également important, surtout lorsque tu amènes un joueur supplémentaire dans une équipe en cours de saison.»

Restait encore à le faire débarquer à Fribourg. «Honnêtement, c'est une chance de pouvoir enrôler un tel joueur en cours de saison», apprécie Roger Rönnberg. Surtout en janvier, non? «En janvier, c'est encore plus inespéré. Lorsque Gerd Zenhäusern (ndlr Directeur sportif de Gottéron) m'a dit que c'était possible, je le croyais à peine. Je dois lui tirer mon chapeau d'avoir réussi ce coup.» Après quatre matches, le Canadien a donné raison au binôme à la tête des Dragons de lui donner un contrat jusqu'au terme de la saison.