Fribourg Gottéron s'est imposé à Genève et a fait un grand pas vers la deuxième place en National League. Les Aigles ont vécu une soirée cauchemardesque dans ce derby perdu 3-5.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a des soirs où tout semble aller de travers et que même la meilleure volonté du monde ne changera rien. Dès le premier coup de patin, on sent que ce sera un match «sans». Pour les Genevois, c'était ce jeudi à l'occasion du derby face à Fribourg Gottéron. Du début à la fin, les Aigles ont battu de l'aile pour, au final, concéder une défaite logique. Hormis une vague révolte aux alentours de la mi-match, le GSHC a payé une entame de match chaotique.

Dès la première minute de jeu, Fribourg Gottéron a pris la rencontre à son compte et Attilio Biasca s'est présenté seul face à Robert Mayer à la suite d'un puck perdu à la ligne bleue par Noah Rod. Le gardien des Aigles s'en est bien sorti sur cette occasion. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois de la soirée qu'il allait bien paraître.

La doublure de Stéphane Charlin n'a rien pu faire sur l'ouverture du score de ce même Biasca (5e). Sur cette occasion, Tim Berni n'a pas paru à son affaire et a laissé le No 17 libre après un superbe travail préparatoire de Julien Sprunger (0-1). Une déviation de Sakari Manninen à la suite d'un tir de Tim Bozon a permis aux spectateurs des Vernets d'y croire de nouveau (7e, 1-1). Ils ne le savaient pas encore, mais c'était la dernière fois de la soirée qu'ils allaient vibrer.

La bourde de Robert Mayer

La suite? L'action de la soirée. Mais pas dans le bon sens du terme pour Robert Mayer. Sur un tir totalement anodin de Ty Rattie, le gardien des Aigles a d'abord réalisé un arrêt propre de la mitaine avant.... de jeter la rondelle dans son propre but. Involontairement, évidemment. Mais cette bourde a envoyé le GSHC par le fond. Christoph Bertschy a profité de la fébrilité du dernier rempart pour inscrire le 1-3 quelques minutes plus tard en infériorité numérique. Le shoot du No 22 était certes précis, mais totalement arrêtable (16e, 1-3).

C'était également l'avis du staff genevois qui a procédé à un changement de gardien. L'entrée de Stéphane Charlin n'a pas eu franchement grand-chose, puisque les Dragons ont encore creusé l'écart par Henrik Borgström peu avant la pause (19e, 1-4).

Fribourg Gottéron en contrôle

Lors du tiers-temps intermédiaire, les Dragons ont bien cru pouvoir creuser encore un peu l'écart lors d'une double supériorité numérique. Mais les Genevois ont tenu bon durant ces 38 secondes compliquées. Comme souvent, cela a eu le don de redonner un peu d'énergie à l'équipe ayant tenu bon au cœur de la tempête.

L'espace de quelques minutes, les Grenat ont pressé autour d'un Reto Berra qui n'a jamais été mis hors de position par les attaques genevoises. C'est Jesse Pululjärvi qui s'est créé la plus grosse occasion, à la 30e. Le gardien des Dragons a tenu bon. En fin de tiers-temps, Stéphane Charlin a encore ajouté une couche à la soirée cauchemardesque de son équipe en prenant une pénalité pour avoir joué le puck hors de sa zone (34e). Mais là encore, le box-play des Aigles a évité la claque.

Genève laisse filer la 2e place

Lors de l'ultime période, les joueurs locaux n'ont pas été en mesure d'emballer le match. Il y a certes eu une immense occasion ratée par Jimmy Vesey à la 48e. Seul face à la cage vide, le No 16 n'a pas trouvé le cadre. De là à dire qu'il a Vesey à côté, il n'y a qu'un pas qu'on osera franchir (exceptionnellement). Et l'on peut également ajouter ce raté incroyable à la liste des horreurs de cette soirée genevoise. Matthew Verboon a été plus adroit et a réduit le score (51e, 2-4). Mais le suspense n'a pas franchement duré et Christoph Bertschy a renvoyé à la maison les spectateurs les plus pressés en marquant le 2-5 à la 58e dans la cage vide. Les absents ont raté le 3-5 de Tim Bozon (60e).

Au classement, cette victoire de Fribourg Gottéron - la huitième de suite - permet aux Dragons de distancer les Genevois. Il y avait six points d'écart entre les deux meilleures formations romandes du moment au coup d'envoi. Avec ce net succès, les hommes de Roger Rönnberg en comptent désormais neuf. Autant dire que le GSHC va peiner à revenir sur cette deuxième place à seulement sept matches de la fin de la saison régulière. C'est plutôt derrière eux qu'ils vont devoir regarder, puisqu'ils sont toujours à la lutte avec Zurich, Lugano et Lausanne pour la troisième place.

Fribourg Gottéron, de son côté, a fait un tout grand pas vers la seconde place avec ce succès en 60 minutes. Couplée au succès d'Ambri dans le derby tessinois, cette victoire permet aux Dragons de s'envoler. Avec un total de 86 unités, ils comptent dorénavant une marge de huit points sur Lugano.