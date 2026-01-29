DE
FR
La bourde improbable de Robert Mayer qui marque contre son camp
0:44
Genève - Fribourg:La bourde improbable de Robert Mayer qui marque contre son camp

Le cauchemar de Robert Mayer
Le gardien de Genève s'est inventé un auto-goal improbable

Scène folle en début de match à Genève. Lors du derby face à Fribourg, le gardien des Aigles, Robert Mayer, s'est inventé un auto-goal incroyable sur le 1-2 des Dragons.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
1/2
En début de match, Robert Mayer a marqué un but gag contre son camp.
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Le début du match entre Genève-Servette et Fribourg Gottéron a été marqué par une scène hallucinante. Alors que le score était de 1-1 après des buts d'Attilio Biasca et Sakari Manninen, les Dragons ont pu reprendre l'avantage de manière plus qu'étrange.

Sur un tir anodin de Ty Rattie de la ligne bleue, le gardien grenat, Robert Mayer, a effectué un arrêt tout ce qu'il y a de plus simple de la mitaine. Problème? Pour une raison inexpliquée, il a retourné sa main et lâché le puck dans son propre but. Pensait-il n'avoir pas la rondelle en sa possession? Possible. Toujours est-il que le gardien du GSHC s'est inventé un but gag à la 8e minute pour le 1-2 des Dragons.

Cette scène est d'autant plus étrange que Robert Mayer venait de disputer deux bons matches. Peu à son avantage en début de saison, le No 29 avait été titularisé tant contre Kloten que Zoug. À chaque fois, les Grenat s'étaient imposés et le portier n'avait encaissé qu'un but. 

Pire, Robert Mayer s'est à nouveau avoué vaincu à la 16e minute sur un tir de loin signé Christoph Bertschy en infériorité numérique (1-3). À la suite de cette réussite à nouveau évitable, le dernier rempart a été rappelé au banc et c'est Stéphane Charlin qui a pris le relais entre les poteaux. Une soirée à oublier pour Robert Mayer et Genève-Servette qui s'est au final incliné 3-5 face aux Dragons.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
44
57
96
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
45
44
86
3
HC Lugano
HC Lugano
45
30
78
4
ZSC Lions
ZSC Lions
44
25
77
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
45
7
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
45
18
73
7
EV Zoug
EV Zoug
44
-15
64
8
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
45
-17
64
9
SC Berne
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
EHC Bienne
44
-17
58
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
45
-41
52
13
EHC Kloten
EHC Kloten
44
-23
50
14
HC Ajoie
HC Ajoie
45
-61
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus