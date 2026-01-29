Scène folle en début de match à Genève. Lors du derby face à Fribourg, le gardien des Aigles, Robert Mayer, s'est inventé un auto-goal incroyable sur le 1-2 des Dragons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le début du match entre Genève-Servette et Fribourg Gottéron a été marqué par une scène hallucinante. Alors que le score était de 1-1 après des buts d'Attilio Biasca et Sakari Manninen, les Dragons ont pu reprendre l'avantage de manière plus qu'étrange.

Sur un tir anodin de Ty Rattie de la ligne bleue, le gardien grenat, Robert Mayer, a effectué un arrêt tout ce qu'il y a de plus simple de la mitaine. Problème? Pour une raison inexpliquée, il a retourné sa main et lâché le puck dans son propre but. Pensait-il n'avoir pas la rondelle en sa possession? Possible. Toujours est-il que le gardien du GSHC s'est inventé un but gag à la 8e minute pour le 1-2 des Dragons.

Cette scène est d'autant plus étrange que Robert Mayer venait de disputer deux bons matches. Peu à son avantage en début de saison, le No 29 avait été titularisé tant contre Kloten que Zoug. À chaque fois, les Grenat s'étaient imposés et le portier n'avait encaissé qu'un but.

Pire, Robert Mayer s'est à nouveau avoué vaincu à la 16e minute sur un tir de loin signé Christoph Bertschy en infériorité numérique (1-3). À la suite de cette réussite à nouveau évitable, le dernier rempart a été rappelé au banc et c'est Stéphane Charlin qui a pris le relais entre les poteaux. Une soirée à oublier pour Robert Mayer et Genève-Servette qui s'est au final incliné 3-5 face aux Dragons.