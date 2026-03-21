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Fribourg se fait corriger par Rapperswil
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Fribourg - Rapperswil:Fribourg se fait corriger par Rapperswil

Premier moment fort dans la série
Et soudain, Igor Jelovac a provoqué le public de Fribourg

En plus d'une surprise, le premier match de la série entre Fribourg et Rapperswil a accouché d'un moment marquant. La célébration du défenseur Igor Jelovac envers le kop des Dragons n'est pas passé et des bagarres ont éclaté entre les joueurs.
Publié: 07:49 heures
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Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
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Igor Jelovac a fait un geste en direction du kop fribourgeois.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

«Le geste à la fin, pas nécessaire», se sont sans doute dit plusieurs supporters de Fribourg vers la fin de l'acte I du quart de finale face à Rapperswil. Igor Jelovac venait d'inscrire le 1-5 dans la cage (60e) et, au lieu d'aller tranquillement célébrer vers son banc, le défenseur vaudois des Lakers a levé sa main droite en direction de son oreille et l'a tournée vers le kop des Fribourgeois – une manière de dire «je ne vous entends pas».

Évidemment, cela a provoqué l'ire des plus fervents fans des Dragons, qui n'ont pas hésité à le montrer par des gestes moins amicaux envers le No 17 adverse. Celui-ci, loin de se démonter, a ensuite longuement fixé le public fribourgeois au moment de passer devant lui. Sauf qu'après avoir tapé dans le gant de ses coéquipiers, d'autres personnes habillées en bleu l'attendaient au bout de son banc: certains joueurs de Gottéron. «Il a provoqué notre public et ce n'était pas hyper sportif, a expliqué par la suite Julien Sprunger, capitaine des Dragons. Il fallait s'attendre à une réaction de notre part.»

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Et celle-ci a eu lieu, pas qu'à moitié. Les anciens coéquipiers Jeremi Gerber et Mauro Dufner en sont venus aux mains, tandis qu'Igor Jelovac et Patrik Nemeth se jaugeaient, s'agrippant par le colback. Au grand désarroi de Renaud, aucun n'a dit à l'autre: «Toi tu m'fous les glandes» et ils ont fini par s'échanger des coups de poing. Tout cela sous l'œil de Melvin Nyffeler, qui n'a pas hésité à se rapprocher de la scène et à se pencher pour mieux observer, caché derrière son casque de gardien.

Six pénalités de match

Le résultat était sans appel, avec deux pénalités de match de chaque côté, ainsi que 10 minutes pour comportement antisportif contre Igor Jelovac et le Fribourgeois Kevin Nicolet. Les quatre joueurs qui en sont venus aux poings ont pu rentrer une minute plus tôt que prévu aux vestiaires.

Sauf qu'à la suite de cette action, tout le monde était à cran et, sur une deuxième réduction du score de Gottéron (Dorthe, 59'38), une nouvelle bagarre a éclaté. Cette fois, c'est Jamiro Reber et Mika Henauer qui ont rejoint la douche avant tout le monde. Au final, ce match a vu les arbitres infliger 218 minutes de pénalités, un record en play-off (le précédent était détenu par un Bienne - Berne de 2017, avec 217 minutes).

Maintenant, restent à voir les conséquences que le geste d'Igor Jelovac aura provoqué dans les têtes des Fribourgeois. Ceux-ci ont déjà répondu par les poings et peut-être qu'ils le feront par des buts, dimanche à Rapperswil. Ce qui est sûr, c'est que le défenseur vaudois de Rapperswil a titillé le Dragon.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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