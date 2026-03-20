Igor Jelovac a enflammé le premier acte

Par son geste après son but dans la cage vide, le défenseur de Rapperswil Igor Jelovac a mis le feu aux poudres (2-5). Mais il a aussi été bon dans le jeu et mérite l'une des trois étoiles de l'acte I de la série face à Fribourg.

Matthias Davet Journaliste Blick

Surprise du côté de la BCF Arena! Septième de la saison régulière, Rapperswil est parvenu à chiper le premier point de sa série de quart de finale face à Fribourg (2-5). Les Lakers ont réalisé un match plein, tandis que les Dragons ont été plus qu'à la peine. Blick décerne ses trois étoiles de cet acte I.

⭐⭐⭐ Gian-Marco Wetter (attaquant, Rapperswil)

Le rayon de soleil venu tout droit de Saint-Gall a illuminé le premier acte de la série par sa classe. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit le tout premier but de ces play-off 2026 en déviant de manière très subtile une rondelle qui filait droit dans la mitaine de Reto Berra.

Ses deux passes sur les troisièmes et quatrièmes réussites de la soirée sont également de toute beauté. D'abord du back-hand, il a pu décaler Victor Rask pour le but du K.O. Puis, quelques instants plus tard, il a parfaitement trouvé Malte Strömwall dans le slot. Un match plein offensivement pour celui qui a fait la pluie et le beau temps ce vendredi à la BCF Arena.

⭐⭐ Igor Jelovac (défenseur, Rapperswil)

Résumer le match d'Igor Jelovac à son geste envers le kop fribourgeois après son but dans la cage vide serait malhonnête. Oui, le Vaudois des Lakers a chauffé le public et les joueurs adverses et a déclenché de nombreuses bagarres dans les dernières minutes. Mais il a surtout fait un excellent match, tant défensivement qu'offensivement.

Solide comme à son habitude dans l'arrière-garde, il s'est également porté vers l'avant. En plus de son but, il a délivré un assist – un brin chanceux – sur l'ouverture du score. Mais il mérite clairement d'être mentionné dans cet article.

⭐ Melvin Nyffeler (gardien, Rapperswil)

Si Rapperswil a pu faire douter Fribourg tout au long de cette partie, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Melvin Nyffeler n'est pas un gardien avec la même expérience que son homologue Reto Berra, mais il a clairement remporté la première bataille.

Son arrêt sur l'action de Nathan Marchon, juste avant le 0-3, est peut-être le tournant du match. S'il n'avait pas tendu la jambe pour repousser le puck, le No 97 des Dragons aurait peut-être réduit la marque et la fin de match n'aurait sans doute pas été la même. Mais avec des «Si»…

Le flop: Le power-play de Gottéron

Fribourg a passé 12 des 40 premières minutes avec un homme de plus sur la glace. Et pourtant, les Dragons ont été totalement incapables de marquer ne serait-ce qu'un but dans cette situation. «S'il y a bien une chose qui nous a manqué ce soir, c'est notre power-play», pestait le coach Roger Rönnberg après la rencontre. Le technicien suédois a moins de 48 heures pour trouver des solutions.