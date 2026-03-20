DE
FR
Fribourg se fait corriger par Rapperswil
5:18
Fribourg - Rapperswil:Fribourg se fait corriger par Rapperswil

Rapperswil s'impose à Fribourg
Igor Jelovac a enflammé le premier acte

Par son geste après son but dans la cage vide, le défenseur de Rapperswil Igor Jelovac a mis le feu aux poudres (2-5). Mais il a aussi été bon dans le jeu et mérite l'une des trois étoiles de l'acte I de la série face à Fribourg.
Publié: 20.03.2026 à 23:48 heures
1/2
Igor Jelovac a réalisé un geste à l'attention du kop fribourgeois après son but.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Surprise du côté de la BCF Arena! Septième de la saison régulière, Rapperswil est parvenu à chiper le premier point de sa série de quart de finale face à Fribourg (2-5). Les Lakers ont réalisé un match plein, tandis que les Dragons ont été plus qu'à la peine. Blick décerne ses trois étoiles de cet acte I.

⭐⭐⭐ Gian-Marco Wetter (attaquant, Rapperswil)

Photo: keystone-sda.ch

Le rayon de soleil venu tout droit de Saint-Gall a illuminé le premier acte de la série par sa classe. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit le tout premier but de ces play-off 2026 en déviant de manière très subtile une rondelle qui filait droit dans la mitaine de Reto Berra.

Ses deux passes sur les troisièmes et quatrièmes réussites de la soirée sont également de toute beauté. D'abord du back-hand, il a pu décaler Victor Rask pour le but du K.O. Puis, quelques instants plus tard, il a parfaitement trouvé Malte Strömwall dans le slot. Un match plein offensivement pour celui qui a fait la pluie et le beau temps ce vendredi à la BCF Arena.

⭐⭐ Igor Jelovac (défenseur, Rapperswil)

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Résumer le match d'Igor Jelovac à son geste envers le kop fribourgeois après son but dans la cage vide serait malhonnête. Oui, le Vaudois des Lakers a chauffé le public et les joueurs adverses et a déclenché de nombreuses bagarres dans les dernières minutes. Mais il a surtout fait un excellent match, tant défensivement qu'offensivement.

Solide comme à son habitude dans l'arrière-garde, il s'est également porté vers l'avant. En plus de son but, il a délivré un assist – un brin chanceux – sur l'ouverture du score. Mais il mérite clairement d'être mentionné dans cet article.

⭐ Melvin Nyffeler (gardien, Rapperswil)

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Si Rapperswil a pu faire douter Fribourg tout au long de cette partie, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Melvin Nyffeler n'est pas un gardien avec la même expérience que son homologue Reto Berra, mais il a clairement remporté la première bataille.

Son arrêt sur l'action de Nathan Marchon, juste avant le 0-3, est peut-être le tournant du match. S'il n'avait pas tendu la jambe pour repousser le puck, le No 97 des Dragons aurait peut-être réduit la marque et la fin de match n'aurait sans doute pas été la même. Mais avec des «Si»…

Le flop: Le power-play de Gottéron

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Fribourg a passé 12 des 40 premières minutes avec un homme de plus sur la glace. Et pourtant, les Dragons ont été totalement incapables de marquer ne serait-ce qu'un but dans cette situation. «S'il y a bien une chose qui nous a manqué ce soir, c'est notre power-play», pestait le coach Roger Rönnberg après la rencontre. Le technicien suédois a moins de 48 heures pour trouver des solutions.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
National League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Rapperswil-Jona Lakers
      Rapperswil-Jona Lakers
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron
      National League
      National League