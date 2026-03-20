Matthias Davet Journaliste Blick

Dans la cité des Knie, il y a un animal qui n'a jamais été dompté: le Dragon. Au-delà du mythe, Rapperswil et Fribourg n'avait jamais eu l'occasion de se côtoyer en play-off avant le match de ce vendredi, à la BCF Arena. Si Gottéron voulait confirmer sa bonne deuxième place acquise en saison régulière, les Lakers avaient pour but de créer la surprise. Et ils l'ont parfaitement fait, dès l'acte I de la série.

Il faut dire que, pendant que les Saint-Gallois bataillaient contre Zoug et Berne pour une place en séries éliminatoires, Fribourg enchaînait les entraînements en attendant son adversaire. Les premiers coups de patin ont été flagrants, entre une équipe dans le rythme et une autre qui devait le retrouver.

Gian-Marco Wetter, surtout le beau temps

Problème pour la troupe de Roger Rönnberg? Au fil des minutes, elle n'a jamais semblé entrer dans ses play-off. Rapperswil réalisait un très bon début de rencontre, tandis que Fribourg était étonnamment brouillon. Il n'en fallait pas beaucoup aux Lakers pour prendre les devants et, même si les premières actions étaient fribourgeoises (Ty Rattie en excellente position à la 4e ou Henrik Borgström sur pénalty, 12e), ce sont bien les visiteurs qui ont ouvert la marque.

L'action était à l'image de ce match: bizarre. Le lancer d'Igor Jelovac a rebondi derrière la cage et est revenu en direction de la mitaine de Reto Berra. Sauf que du bout de la canne, Gian-Marco Wetter venait toucher le puck, tromper le portier fribourgeois dans un trou de souris et amener un premier coup de froid dans la BCF Arena (14e).

Ce n'a pas été le seul. Au début de la deuxième période, Fribourg évoluait en power-play quand Jacob Larsson s'est porté à l'attaque, en contre. Le défenseur suédois a parfaitement trouvé Sandro Zangger au centre, qui n'en demandait pas tant pour inscrire le 0-2 (25e). Le kop saint-gallois pouvait exulter, les fans des Dragons tirer la gueule.

Victor Rask met fin au suspense

Car le pire, c'est que Fribourg n'a jamais, dans ces deux premières périodes, inquiété plus que tant Melvin Nyffeler. Oui, il y a eu quelques actions dangereuses, mais sans non plus que le portier saint-gallois ne doive réaliser miracle sur miracle. Le pire pour les Dragons, et de loin, a été le power-play. Malgré six jeux de puissance durant ces 40 premières minutes, ils n'ont pas trouvé la faille. Un manque de réussite qui ne pardonne pas à cet instant de la saison.

Dos au mur au début du troisième tiers, Fribourg n'a jamais eu l'occasion d'y croire. Alors que Lucas Wallmark revenait du banc des pénalités, Victor Rask trouvait la lucarne de Reto Berra. 0-3 à la 43e minute, la messe était dite en ce lendemain de Saint-Joseph, jour chômé dans le canton de Fribourg. Maltre Strömwall a enfoncé le clou quelques instants plus tard, d'un sublime geste qui vaut le détour (46e). Les sifflets se sont fait entendre dans l'enceinte fribourgeoise, tandis que les premiers supporters s'en allaient déjà. La réduction du score de Yannick Rathgeb a juste permis aux Dragons de se dire qu'il était possible de battre Melvin Nyffeler dans cette série (56e). Dans la cage vide, le Vaudois Igor Jelovac a scellé le score et s'est payé le kop fribourgeois. Une scène qui a bien chauffé les deux équipes en vue de l'acte II. En toute fin de match, les poings ont à nouveau volé sur le 2-5 de Fribourg, à 20 secondes du terme (Jan Dorthe).

Gottéron n'aurait sans doute pas pu plus mal débuter ses play-off. Désormais, Julien Sprunger et ses coéquipiers n'ont plus le choix: ils devront s'imposer une fois à Rapperswil, au risque de vivre une des plus terribles désillusion de leur histoire. Une série est longue, mais il faudra faire passer un message dimanche au bord du lac de Zurich. Au risque que le Dragon ne se fasse dompter par les dresseurs saint-gallois.

Davos - Zoug 4-3

Dans l'autre quart de finale de la soirée, le leader du championnat Davos est passé par tous les états d'âme. Mais les hommes de Josh Holden ont finalement tenu leur rang en s'imposant 4-3 face à Zoug.

Mais les Grisons ont bien failli se faire piéger. Ne perdaient-ils pas 3-1 à la 52e lorsque Herzog a mis une minute à répondre à la réduction du score de Ryfors? Seulement les Davosiens ont cette capacité à toujours trouver un moyen de gagner et les joueurs de Benoît Groulx l'ont appris à leurs dépens. Fora (54e) et Lemieux (59e) ont permis au HCD de revenir à hauteur des Zougois. Et 33 secondes après le 3-3, c'est Frehner qui a pu fêter la prolongation de son contrat jusqu'en 2031 en inscrivant le but gagnant en glissant le puck entre les jambières d'un Genoni pas tout blanc sur cette affaire.

5:00 Davos - Zoug: Davos surprend Zoug dans le dernier tiers