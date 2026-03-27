Depuis le début du quart de finale, la défense de Lausanne est très solide face à Genève-Servette. Le retour de Peter Andersson sur le banc des Lions n'est peut-être pas étranger à cela.

Matthias Davet Journaliste Blick

Et si c'était lui, le transfert le plus important du Lausanne HC cette saison? Durant la pause olympique et un peu en catimini (il faut dire que l'annonce a été faite en plein milieu du match Suisse - France), les Lions ont annoncé le retour de Peter Andersson sur le banc.

Le Suédois était un nom connu du côté de la Vaudoise aréna. Il avait débarqué en novembre 2022 en compagnie de Geoff Ward pour redresser l'équipe vaudoise. L'été dernier, le technicien de 60 ans était parti retenter sa chance en tant que head coach dans son pays d'origine, à Västerås, en deuxième division. Une expérience qui avait duré jusqu'en janvier, avant que les deux parties ne mettent fin à leur collaboration d'un commun accord.

Un mois plus tard, Peter Andersson a repris sa place sur le banc du Lausanne HC, aux côtés de Geoff Ward. «Quand on m'a appelé, ça a été une décision très facile, avoue le Scandinave, après l'acte III à Genève. J'aimais ce que je faisais ici et travailler avec Geoff est un plaisir. C'était aussi plus simple car je connaissais beaucoup de joueurs.»

Museler la première ligne

Responsable de la défense, le Suédois est particulièrement satisfait de ce qu'il voit depuis le début des play-off. Il faut dire qu'en trois matches face à la troisième meilleure attaque en saison régulière, les Lions n'ont encaissé que quatre buts. «On donne beaucoup d'attention à comment on joue sans la rondelle, détaille l'assistant. Le coaching staff essaie d'être très professionnel et de donner un maximum d'informations aux joueurs, afin qu'ils sachent quoi faire quand on n'a pas la possession.»

Chose qui arrive bien souvent aux Lausannois lors de leur quart de finale face aux Aigles. Et cela ne les empêche pourtant pas de mener 2-1 dans leur série. Ce qui impressionne le plus, c'est la capacité des Vaudois à museler la première ligne adverse, la fameuse «Grannijärvi». «Bien sûr, on a un plan pour les contrer, sourit Peter Andersson. On en a un pour chaque rencontre et on essaie de préparer les joueurs à gagner.» Évidemment, le Suédois ne nous donnera pas les détails pour empêcher Sakari Manninen, Markus Granlund et Jesse Puljujärvi de s'exprimer sur la glace.

«Restons concentrés sur notre situation actuelle»

Alors parlons plutôt de la prestation globale. Aux Vernets surtout et à deux reprises, les Vaudois ont été compacts en défense: «On arrive à rester calmes et à conserver notre structure, ce qui est important pour bien défendre. Et plus la défense est bonne, plus tu peux créer offensivement.»

L'adage veut qu'une bonne défense vous gagne des titres. Pour l'instant, les Lions ont échoué deux fois de suite en finale. «On a été proches à chaque fois et j'espère qu'on apprend… Mais restons concentrés sur notre position actuelle», tempère Peter Andersson. La situation en ce moment est que Lausanne a fait le break et mène dans sa série, avant l'acte IV ce vendredi à la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick). Si le portier Kevin Pasche continue sur sa lancée et que la défense devant lui reste aussi solide, le LHC a de bonnes raisons d'être confiant pour la suite de cet affrontement face à Genève.