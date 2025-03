Les Grenat sont déjà en vacances après une saison régulière ratée et une triste 12e place au classement. Un rang indigne de la qualité du contingent genevois, remarque notre journaliste.

Les Genevois ont eu la mine basse en fin de soirée Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Nous sommes le 2 mars 2025. La saison de National League a commencé depuis plus de cinq mois. Celle de Genève-Servette est déjà terminée depuis la veille. Une question est pourtant toujours restée sans réponse concernant le GSHC: Qui sont les leaders de cette équipe? Et sans être de mauvaise foi, il est bien difficile de pouvoir donner une réponse claire à cette interrogation.

Bien sûr, les Grenat ont perdu leur chef de meute voici une année déjà puisque Noah Rod n'a pas posé un patin sur la glace. Mais cela n'a pris personne par surprise aux Vernets puisque cette issue était évidente dès l'été passé. Personne n'a eu les épaules suffisamment larges pour prendre le relais.

Mais il n'y a pas que celui du capitaine qu'il fallait prendre. Au terme de la dernière saison, le légendaire Valtteri Filppula ainsi que le grognard Daniel Winnik ont également quitté la formation genevoise. Ont-ils été remplacés? Numériquement oui. Et dans les faits? Markus Granlund, lorsqu'il n'était pas blessé, a prouvé qu'il était un joueur fantastique. Mais est-il un meneur d'hommes? Lors de ce dernier match, il a été renvoyé aux vestiaires pour avoir houspillé à plusieurs reprises les arbitres. Le match était déjà plié, mais ce n'est pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un présumé leader.

Et les autres? Bombardé capitaine en l'absence de Noah Rod, Roger Karrer n'a pas cette envergure, ce d'autant plus que sa saison n'a pas été à la hauteur. Arnaud Jacquemet est l'un des dépositaires de la culture grenat. Il a vécu de l'intérieur la transformation de cette équipe jusqu'à devenir champion de Suisse et champion d'Europe avec les Grenat. Mais au crépuscule de sa carrière, il ne peut pas tout faire.

Un autre problème est venu s'ajouter: le licenciement de Jan Cadieux a également chamboulé un équilibre déjà bien fragile. Que l'on soit d'accord ou non avec cette décision - je pense que c'était une erreur -, force est de constater que son départ n'a rien apporté. Surtout que son successeur, Yorick Treille, n'a pas vraiment convaincu dans ce costume un rien trop grand pour lui à ce stade de sa carrière.

Aujourd'hui, Marc Gautschi, directeur sportif du club, doit se rendre à l'évidence. Son équipe a échoué deux fois de suite à se qualifier pour les play-off malgré un effectif de qualité. A-t-il une part de responsabilité? Dire l'inverse serait une erreur. Mais que ceux qui voyaient Genève-Servette terminer 13e avant la saison s'annoncent. Non, le problème ne vient pas sur les noms derrières les maillots, mais dans les têtes sous les casques. Et cela demandera un sérieux nettoyage pour que cela change.

Historiquement, c'est le supplément d'âme qui a souvent fait la différence en faveur du GSHC. Un groupe avec quelques «tronches» capables de tirer derrière elles la meute. Si vous deviez citer un joueur dans cette catégorie en prenant le contingent du GSHC, qui serait-il? Je cherche toujours.