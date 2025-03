«Je pensais que j'allais craquer pour mon dernier match»

Arnaud Jacquemet a raccroché les patins ce samedi soir à Berne. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

«Vous allez écrire un livre avec tout ça?» La dernière interview d'après-match d'Arnaud Jacquemet vient de se terminer et elle affiche 8'39 au compteur. Plutôt inhabituel, il est vrai, juste après une rencontre (entre 2 et 5 minutes généralement). Mais ce duel entre Genève et Berne avait une saveur particulière pour le défenseur genevois. Cette 905e apparition dans l'élite du hockey suisse était également sa dernière, ce samedi. La faute a des vacances prématurées pour son GSHC, 12e de National League à la sirène finale.

Un résultat qui fait donc qu'Arnaud Jacquemet a griffé pour la dernière fois la glace. Bien après la rencontre et après des premières interviews, le Valaisan a pu retrouver sa femme et ses enfants, avant d'aller saluer les plus fidèles supporters restés jusqu'au bout. «Ma famille m'attendait déjà à la descente du bus, avec une pancarte», explique le No 17 des Aigles. Altruiste, il y avait écrit un message d'encouragement pour toute l'équipe: «Ici c'est Genève, allez les gars.» Des mots qui n'ont pas suffi.

Des remerciements pour tout le monde

Après la rencontre, Arnaud Jacquemet avait un mot en bouche avant tout: la reconnaissance. «Je suis très reconnaissant pour ce que j'ai pu vivre grâce au hockey sur glace. Si à 17 ans, quand j'étais à l'aile gauche de Cyrill Pasche, on m'avait dit que j'allais faire une carrière comme ça, j'aurais signé dès demain.» Une remarque qui fait sourire tout le monde puisque, désormais journaliste à la «Tribune de Genève» (entre autres), son ancien coéquipier est dans l'assemblée.

Mais au-delà de Cyrill Pasche, le défenseur veut aussi remercier toutes les personnes qui sont dans l'entourage du club. Et la liste est longue. «Tous les coéquipiers que j'ai eus, le staff, les gens en coulisses, les employés du club, les bénévoles autour de la patinoire, les supporters, les fans et même ceux qui entretiennent la glace ou nettoient les vestiaires. Chacun a contribué à cette aventure.» Plein de classe, le désormais ex-joueur a même un mot pour les journalistes présents devant lui.

«J'hésitais à faire un coast-to-coast»

Sans non plus tirer un bilan trop approfondi de sa carrière, Arnaud Jacquemet sait que celle-ci a été faite de haut et de bas. «Mon meilleur souvenir, ça reste les quatre titres (ndlr: 2 Coupes Spengler, une National League et une Champions Hockey League) avec Genève, sourit-il. Mais tout en haut, il y a bien sûr cet acte VII face à Bienne et le premier titre pour une équipe romande en play-off.»

D'ailleurs, sur le dernier shift de sa carrière, le défenseur a presque voulu imiter son coéquipier Sami Vatanen lors de cette fameuse finalissima. «J'hésitais à faire un coast-to-coast, mais je me serais fait les croisés pour la fin de ma carrière, rigole le Valaisan. En tout cas, j'ai pu savourer.»

La suite au sein du club

Désormais, sa carrière est derrière lui. A-t-il peur du lendemain? «J'appréhendais beaucoup la fin de saison et j'ai travaillé avec un psychologue du sport pour me préparer à cela, répond-il. Pour l'instant, ça va. Je pensais que j'allais craquer en disant quelques mots à l'équipe mais ça a été. Je sais juste que ça va sortir à un moment.» Si Arnaud Jacquemet promet qu'il sera le premier supporter du GSHC, il appréhende tout de même un peu le fait de ne plus vivre les émotions du vestiaire la saison prochaine.

Un avenir dont le Valaisan ne sait pas de quoi il sera fait précisément. «Ce sera en tout cas au sein de ce club qui m'a tout donné, annonce-t-il. Je me réjouis de ce challenge, même si le hockey va forcément me manquer.» Réciproquement, Arnaud Jacquement va également manquer au monde du hockey sur glace suisse.