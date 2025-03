Pour sa première saison à la tête de Genève, Yorick Treille ne s'est pas qualifié pour les play-in. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La première expérience de Yorick Treille comme entraîneur principal en Suisse n'a pas (encore?) été couronnée de succès. Celui qui a repris l'équipe de Genève au début de l'année 2025 à la suite du licenciement de Jan Cadieux a vu, tout comme ses joueurs, sa saison se terminer de manière abrupte ce samedi 1er mars. En s'inclinant sur la glace de Berne (5-1), le GSHC tombe à la 12e place de National League et est déjà en vacances.

Au moment de l'interview et comme toujours, le coach français était très calme. «La saison se termine beaucoup trop tôt par rapport aux attentes de Genève-Servette, répond-il. C'est la deuxième saison consécutive qu'on manque les play-off et il faudra prendre le temps d'analyser cela.» Si l'année dernière, le GSHC avait quand même joué les play-in, il n'en est rien cette saison.

«Si j'avais eu les solutions à chaud…»

Avant de revenir sur un bilan plus complet de son arrivée, Yorick Treille a voulu s'attarder sur la défaite de ce samedi face à Berne. «Ce n'était pas suffisant, analyse-t-il. Ils ont mieux joué que nous et méritent leur victoire.» Et effectivement, les Ours n'ont rien volé tant ils ont dominé les Aigles, surtout lors de la période médiane. «On est passés au travers lors du deuxième tiers et on n'a pas su déployer notre jeu, explique le Français. Si j'avais eu les solutions à chaud, j'aurais tenté de les communiquer à mon équipe mais on n'y était pas.»

L'espoir a pourtant duré un peu pour Genève grâce à un scénario improbable: en cas de défaite de Bienne en 60 minutes et de Rapperswil en prolongation, il pouvait passer en s'inclinant. Sauf qu'à 50 secondes du terme, les Saint-Gallois ont inscrit le 2-1 face à Davos. «Bien sûr, on s'accroche à cette dernière chance, souligne Yorick Treille. Mais c'est une belle preuve que, dans la vie, il ne faut pas compter sur les autres. Seulement sur soi-même. Et si les dieux du hockey avaient décidé que cette défaite nous amènerait en play-in, on l'aurait évidemment pris.»

Sera-t-il encore présent l'année prochaine?

Mais apparemment, c'est la cité des Knie que les dieux ont décidé de bénir ce samedi soir, Rapperswil pouvant remonter de la 12e à la 10e place et disputer le play-in. Et pour ce qui est de Genève, la mayonnaise n'aura finalement jamais pris, malgré le changement d'entraîneur.

«Cette saison, je l'ai vécue avec mes convictions et ma philosophie, s'ouvre Yorick Treille. Elle a été enrichissante, évidemment. Mais c'était aussi un apprentissage accéléré, avec beaucoup de choses à gérer.» S'il veut retenir un point positif, c'est que sous sa houlette, Genève est parvenu à sortir de la crise – «même si c'est difficile de parler de positif aujourd'hui».

En tout cas, le Français, qui a un contrat encore valable pour la saison prochaine, ne veut pas s'arrêter là avec Genève. «Parfois, on réussit et parfois, on échoue, relativise-t-il. Il faut désormais analyser, aller de l'avant et ressortir plus fort.» Et il compte bien utiliser cet apprentissage accéléré et le mettre à profit dès la reprise. Si, bien sûr, les dirigeants ne font pas tomber la tête de leur entraîneur après cette saison ratée.