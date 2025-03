Défait à Berne, Genève-Servette est en vacances

Genève s'est lourdement incliné à Berne et est en vacances. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Une seule chose était sure à l'entame de cette dernière journée de National League: Genève-Servette n'avait pas son destin entre les mains. Les Aigles devaient espérer des faux-pas sur les autres patinoires pour atteindre le play-in. Dans un monde idéal, ils devaient glaner des points du côté de la PostFinance Arena de Berne pour se mettre dans les meilleures positions.

Genève l'a bien compris et a réalisé un premier tiers très solide face aux Ours. Longtemps, ils ont tenu la dragée haute à leur adversaire. Et sur les autres patinoires, le scénario était parfait puisqu'aucun de ses concurrents directs ne menait à la fin du premier tiers. Sauf que, à 10 secondes de la fin de la première période, Teemu Hartikainen a bêtement perdu la rondelle dans sa propre zone. Waltteri Merelä n'en demandait pas tant pour ouvrir le score (20e).

Ce but allait-il faire mal au mental genevois? Oh oui, et pas qu'un peu. Les Aigles ont été transparents dans le deuxième tiers et les Ours n'en demandaient pas tant pour s'envoler. Coup sur coup, Benjamin Baumgartner (28e), Merelä (29e) et Marc Marchon (37e) ont coulé les Genevois. Du côté de la capitale, il n'y avait plus rien à espérer pour ces derniers.

Mais tout espoir n'était pas perdu. Si Bienne s'inclinait en 60 minutes et que Rapperswil faisait de même après le temps réglementaire, Genève serait quand même en play-off. Un scénario improbable mais qui était bel et bien vivant à l'entame de la troisième période. Il ne restait plus que ça aux Genevois dans la capitale, les 20 dernières minutes étant surtout du remplissage, malgré la réduction du score de Loosli (52e).

Longtemps, Genève a cru que ce scénario improbable était possible. Jusqu'à que Rapperswil décide, à 50 secondes de la fin de son match, d'inscrire le 2-1 et ainsi, envoyer les Aigles en vacances. À 6 minutes de la fin, Yorick Treille a tenté le tout pour le tout en sortant son gardien. Mais Czarnik a mis fin à tous les espoirs grenat. Dans le même temps, Lugano marquait également dans la cage vide au Tessin et Biennois et Genevois étaient en vacances. Ainsi, il n'y a plus que deux Romands en lice en National League: Lausanne, qui attend son adversaire, et Fribourg, qui affrontera Berne au premier tour des play-off.