La déception est immense dans les rangs de Genève-Servette. Favoris pour jouer les premiers rôles en début de saison, les Aigles ont crevé au poteau ce samedi à Berne. En étant défaits lourdement dans la capitale (5-1), ils sont en vacances dès la fin de la saison régulière.

Forcément et au vu de l'effectif, le bilan ne peut pas être positif dans les rangs grenat. Premier à sortir du vestiaire, le directeur sportif Marc Gautschi revient, à chaud, sur la saison 2024/25 du GSHC.

Marc, Genève ce soir est en vacances. Le bilan est mauvais pour cette saison.

Très mauvais. Il n'y a pas d'excuses. À la fin, tout ce qu'on a construit depuis la finale face à Zoug il y a cinq ans, à savoir notre culture ou le respect qu'on avait gagné dans cette ligue, on l'a jeté à la poubelle avec une saison pareille.

Comment tu expliques, toi qui as vécu cette saison un peu plus de l'extérieur, que la mayonnaise n'a jamais pris?

On avait de la qualité, mais pas le caractère et l'envie de jouer. On a tellement fait d'erreurs stupides. On n'a jamais joué compact, discipliné. Même avec autant de qualité, tu ne peux pas gagner des matches de cette manière.

Tu parles des erreurs sur la glace. Mais en coulisses, ça a également été une année chargée. Le licenciement de Jan Cadieux, l'arrivée du duo Rikard Franzen-Yorick Treille et la promotion de ce dernier. Toi, quel bilan personnel tires-tu de cette saison?

Au début de saison, vous nous avez tous mis dans le Top 4. Là, on a fini 12e. Vous devez aussi vous remettre en question (rires). Blague à part, rien n'a fonctionné cette année. Le mois de janvier, avec autant de blessés et 17 matches, nous coûte un peu la saison. On n'a presque jamais joué à notre niveau. Il y a seulement à la fin, lorsqu'on a joué avec le couteau sous la gorge, qu'on a montré du beau jeu. C'était le vrai Genève qu'on voulait voir. Oui, on a changé de coach. Beaucoup d'équipes l'ont fait et ça n'a pas fonctionné non plus. C'est un peu facile de toujours s'en prendre au coach, au directeur sportif ou aux dirigeants. Mais c'est leur faute. Combien de joueurs ont eu de bonnes saisons chez nous depuis deux ans?

Avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais potentiellement pu faire différemment?

Je pense que l'erreur que j'ai faite date de l'année passée. Quand on a fini 10e, on n'a pas fait de changements. J'aurais dû échanger deux ou trois joueurs, montrer qu'on n'était pas contents. Même si on avait gagné des titres avant et la Champions Hockey League, on aurait dû procéder à des changements. C'était mon erreur.

Aujourd'hui, vous êtes déjà en vacances. On peut imaginer que c'est une erreur que tu ne vas pas recommettre. Il risque donc d'y avoir des changements de joueurs malgré des contrats chez vous?

Clairement.

Est-ce qu'il y a d'autres changements à prévoir, par exemple sur le banc?

Ce n'est pas le moment de discuter de ça maintenant. On verra pour la suite, on a un long été pour tout vérifier.