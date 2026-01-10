DE
Ajoie - Bienne:Le derby de l'Arc jurassien pour Bienne

«On a joué comme une équipe soudée»
Johnny Kneubühler et Bienne ont dépassé les Ours au bon moment

En battant Ajoie vendredi à Voyeboeuf, les Biennois ont piqué la dixième place qu'occupait le CP Berne. Coïncidence: les Ours arrivent dans le Seeland samedi soir. Il fera chaud à la Tissot-Arena!
Johnny Kneubühler se réjouit de défier Berne samedi soir.
Le HC Bienne a enfin gagné deux matches consécutifs! En s'imposant 2-1 sur la glace d'Ajoie vendredi soir, les Seelandais ont fait une belle opération, remontant en dixième position. De quoi les réjouir, bien sûr, eux qui ont livré une belle prestation d'ensemble à Voyeboeuf.

«Ça fait du bien d'avoir gagné, surtout à l'extérieur. On a été solides en zone défensive et on a joué comme une équipe soudée. Il y a de quoi être satisfait», a commenté Johnny Kneubühler, pour Blick, au sortir de la glace.

Davos mardi, Ajoie vendredi

Se rappelle-t-il d'ailleurs, de la dernière fois où Bienne a enchaîné deux succès? «Sincèrement, non. C'est vrai que ça faisait longtemps et c'est bien de l'avoir réussi ce soir», a-t-il répondu. La réponse: fin novembre avec deux succès consécutifs face à Langnau et Kloten. Bienne a donc à nouveau réussi à enchaîner après avoir battu le leader Davos avec la manière et aux tirs au but mardi.

Johnny Kneubühler relève la victoire, bien sûr, mais aussi l'état d'esprit. «L'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne attitude à chaque match, de se donner les moyens de gagner. C'est comme ça que les résultats viennent», a-t-il ainsi estimé, le regard déjà tourné vers le match de samedi soir: la réception du CP Berne, un moment toujours spécial à Bienne.

Une grosse rivalité avec le CP Berne

«On va bien dormir, le plus vite possible, et se lever demain matin avec la rage d'aller gagner ce match à la maison contre Berne. Il y aura de l'ambiance, ce sera un gros match. Je m'attends à des Bernois très intenses, qui ont autant à gagner ou perdre que nous. Il y a une grosse rivalité avec eux, que ce soit au niveau du classement ou de la symbolique. Ça va être un gros, gros match», prévoit-t-il.

Au coup d'envoi, Bienne sera devant les Ours grâce à sa victoire de ce vendredi. Johnny Kneubühler et ses coéquipiers savent ce qu'il leur rester à faire pour que ce soit également le cas après 22h samedi.


National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
39
49
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
39
30
71
3
Lausanne HC
Lausanne HC
39
26
68
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
39
5
67
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
37
19
61
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
38
-7
61
8
EV Zoug
EV Zoug
37
-8
57
9
SCL Tigers
SCL Tigers
38
2
51
10
EHC Bienne
EHC Bienne
38
-15
49
11
SC Berne
SC Berne
38
-12
48
12
EHC Kloten
EHC Kloten
37
-17
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
38
-37
43
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
