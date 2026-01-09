Lausanne est dans une mauvaise phase. Pour la cinquième fois lors de leurs six derniers matches, les Vaudois se sont inclinés. À Davos, ils n'ont pas fait le poids face au leader (5-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne est dans le dur. Depuis le 22 décembre, les Vaudois n'ont gagné qu'une seule de leurs rencontres. Il s'agissait du premier match de l'année 2026, avec à la clé un festival face à Zoug (7-0). Une sorte de cache-misère puisque, avant et après, ils ont subi la loi de Berne, Genève, Zurich et Lugano. Ce vendredi, c'est du côté des Grisons qu'ils se sont inclinés face au leader incontesté de National League, Davos.

D'emblée, la rencontre n'a pas bien débuté pour les Lions. Déjà, car après 37 secondes, Théo Rochette était envoyé sur le banc des pénalités après avoir fait trébucher Enzo Corvi. Si le bloc lausannois a tenu le choc, il n'a pas commencé le match du bon pied et Davos en a profité pour mettre une immense pression sur la cage défendue par Kevin Pasche. Durant six minutes, le LHC n'a pas vu le puck.

De manière un peu paradoxale et alors que les visiteurs présentaient enfin un peu de jeu offensif (Brännström ou Czarnik, 9e), ce sont les récents vainqueurs de la Coupe Spengler qui ont pris les devants. Le tir de Davyd Barandun a été parfaitement dévié par Brendan Lemieux, qui a ainsi ouvert le score (14e). Malgré la vérification des images par les arbitres pour une éventuelle crosse haute, il a rapidement été validé. Si Ryan Spooner a eu une occasion de réduire la marque juste avant la pause (16e), c'est avec ce désavantage d'un but que le LHC est rentré aux vestaires.

Davos profite de son temps fort

Dans la deuxième période, il est revenu avec de meilleurs intentions. Il a même obtenu un power-play, qu'il n'est pas parvenu à concrétier. De l'autre côté de la glace, Chris Egli s'est offert une magnifique opportunité en 1 contre 1 face à Kevin Pasche, que le gardien lausannois a remporté. Par contre, le rebond est revenu sur la canne du Davosien, qui n'est pas parvenu à rabattre le puck.

Si Floran Douay s'est également présenté seul face à Luca Hollenstein (32e), ce sont les hommes de Josh Holden qui ont pris le large, grâce à une grosse pression en fin de tiers. Le tir de Filip Zadina, dans la lucarne, a récompensé ce temps-fort adverse (38e).

5 minutes contre Chris Egli

Lors du troisième tiers, les Grisons ne voulaient pas en rester là. Ils ont continué à pousser et, face à des Lausannois apathies, ils ont aggravé le score. D'abord par Nico Gredig, d'un joli tir croisé (47e). Puis, par Brendan Lemieux qui, en deux temps, a pu y aller de son doublé (52e).

La fin de match a été marquée par une pluie de poings après une grosse charge de Chris Egli. Pénalisé durant cinq minutes (tout comme Erik Brännström, durant deux, pour avoir répondu), le Davosien a vu depuis la prison la réduction du score à 4 contre 4 d'Iñaki Baragano, qui a fait le tour de la cage adverse (54e). Évidemment, le mal était déjà fait à ce moment et Lausanne s'est quand même incliné. En toute fin de match, Lemieux a pu y aller de son triplé.

L'inquiétude est donc de mise dans les rangs vaudois, qui voit Genève et Lugano revenir sur lui au classement. Une victoire dès ce samedi face à Fribourg ferait du bien aux troupes de Geoff Ward.