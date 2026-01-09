2026 signe le retour du vrai Stéphane Charlin

Stéphane Charlin est de retour! Depuis le début de l'année 2026, le portier de Genève-Servette réalise d'excellentes performances devant sa cage. Ce jeudi, c'est Lugano qui a été la victime de son talent (2-1 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters de Genève-Servette l'attendaient et voici qu'il a débarqué, juste après le Père Noël, au tournant de la nouvelle année. Le Stéphane Charlin ultra dominant avec Langnau la saison passée est devant leur cage en 2026. Après une sortie correcte face à Zurich (5-3), le portier a enchaîné: aucun but encaissé face à Berne, un seul contre Rapperswil et à nouveau un seul, ce jeudi soir face à Lugano.

Sur les quatre derniers matches – un échantillon certes très faible –, il vole à un impressionnant 95,58% d'arrêts. Stéphane Charlin est-il un homme de bonne résolution? «Pas vraiment, sourit le portier des Aigles. Je t'avoue que si j'ai quelque chose à changer, je n'attends pas Nouvel An pour le faire.» Pourtant, au vu de ce qu'il produit depuis le 1er janvier, on aurait pu le parier.

Un travail de long mois

Pour le dernier rempart des Genevois, ce pic de forme soudain n'est pas un hasard, mais plutôt «la suite logique du travail qui a été fait». Voilà plusieurs mois que Stéphane Charlin se remet en question pour tenter de s'améliorer. «Il faut trouver les petits détails qui rendent meilleur et ce qui est positif, c'est qu'on voit les résultats sur la durée.»

Ces «petits détails», lorsqu'on est déjà un gardien établi de National League, à quoi ressemblent-ils? «On ne va pas prendre bêtement 10 tirs de plus à l'entraînement mais on va regarder ce qu'on peut améliorer. Par exemple en essayant de retrouver mon style de jeu de Langnau et en l'adaptant à Genève», répond le No 38.

La pression sur lui-même

Pour un gardien, l'aspect mental est également important. Du côté de l'Emmental, Stéphane Charlin devait quasi jouer les héros tous les soirs s'il espérait pouvoir engranger des points pour son équipe. À Genève, son statut et son rôle ont changé. «Mentalement, il y a une adapation à faire, surtout que je vais avoir un peu moins de shoots durant le match, admet-il. Par contre, la pression externe ne m'intéresse pas vraiment. Je me concentre sur celle que je me mets tout seul.»

Avec la confiance, les performances commencent aussi à devenir meilleures pour lui. «Inconsciemment, ça aide aussi, même si j'essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus», tempère-t-il. Comme le veut la formule chère à de nombreux hockeyeurs, Stéphane Charlin prend «match après match».

Bien sûr, le dernier rempart n'oublie pas de remercier sa défense. «Toute l'équipe prend confiance et, en étant passés par des moins bons et des meilleurs moments, on grandit», résume le héros de la soirée.

Pas aux prochains JO

Face à Lugano, le gardien a prouvé qu'il faisait toujours partie des meilleures du championnat. Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi pour être appelé par Patrick Fischer pour les prochains Jeux olympiques, le sélectionneur préférant donner un dernier baroud d'honneur à Reto Berra.

De quoi le stimuler pour la suite de sa carrière? «Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à Fischer, balance Stéphane Charlin. Que ça allait être une motivation pour le Mondial en Suisse, mais également pour les prochains JO.» Rendez-vous donc dans les Alpes françaises en 2030? «C'est mon but», sourit le portier grenat.