Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
- LHC: better Spooner than later (dès 2:10)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 23:06)
- HCFG: Sörensen en béquilles (dès 28:10)
- GSHC: Akeson joue! (dès 44:22)
- EHCB: recherche constance (dès 55:58)
- HCA: pas la joie sans Jerry (dès 1:08:20)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
38
45
81
2
HC Fribourg-Gottéron
38
29
69
3
Lausanne HC
37
33
68
4
Genève-Servette HC
38
4
65
5
HC Lugano
36
24
62
6
ZSC Lions
37
19
61
7
Rapperswil-Jona Lakers
37
-8
58
8
EV Zoug
36
-7
56
9
SCL Tigers
37
3
51
10
SC Berne
37
-11
47
11
EHC Bienne
37
-16
46
12
EHC Kloten
37
-17
46
13
HC Ambri-Piotta
37
-38
41
14
HC Ajoie
38
-60
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation