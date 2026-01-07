Pour ce 20e épisode, on retrouve notre National League avec Ryan Spooner qui débarque au LHC, Genève qui enchaîne, Marcus Sörensen qui se blesse, les emplettes de Bienne et Jerry Turkulainen blessé.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- LHC: better Spooner than later (dès 2:10)

- HCFG: Sörensen en béquilles (dès 28:10)

- GSHC: Akeson joue! (dès 44:22)

- EHCB: recherche constance (dès 55:58)

- HCA: pas la joie sans Jerry (dès 1:08:20)

