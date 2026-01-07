DE
Cold Facts
Genève-Servette peut-il concurrencer Fribourg et Lausanne?

Pour ce 20e épisode, on retrouve notre National League avec Ryan Spooner qui débarque au LHC, Genève qui enchaîne, Marcus Sörensen qui se blesse, les emplettes de Bienne et Jerry Turkulainen blessé.
Publié: il y a 49 minutes
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- LHC: better Spooner than later (dès 2:10)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 23:06)
- HCFG: Sörensen en béquilles (dès 28:10)
- GSHC: Akeson joue! (dès 44:22)
- EHCB: recherche constance (dès 55:58)
- HCA: pas la joie sans Jerry (dès 1:08:20)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
38
45
81
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
38
29
69
3
Lausanne HC
Lausanne HC
37
33
68
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
38
4
65
5
HC Lugano
HC Lugano
36
24
62
6
ZSC Lions
ZSC Lions
37
19
61
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
37
-8
58
8
EV Zoug
EV Zoug
36
-7
56
9
SCL Tigers
SCL Tigers
37
3
51
10
SC Berne
SC Berne
37
-11
47
11
EHC Bienne
EHC Bienne
37
-16
46
12
EHC Kloten
EHC Kloten
37
-17
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
37
-38
41
14
HC Ajoie
HC Ajoie
38
-60
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
