À bout de souffle, Lugano s'incline à Genève

Lugano a payé cher ses deux matches en deux jours sur les bords du Léman. Au lendemain de leur victoire à Lausanne et à bout de souffle, les Tessinois se sont inclinés en prolongation sur la glace de Genève (2-1 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Quatre points pour son voyage au bord du Léman, face à des équipes sur ou proches du podium. Clairement, les Luganais ne vont pas rentrer de Genève la queue entre les jambes, mais plutôt le sentiment du devoir accompli. Ce jeudi et au lendemain de leur victoire à Lausanne, les Tessinois se sont inclinés en prolongation aux Vernets.

La première période a surtout été un round d'observation entre les deux équipes. Fermée, elle a laissé peu de place pour les grosses occasions. Ramon Tanner aurait pu être le premier à ouvrir les feux, mais sa reprise en première intention d'un centre est passée juste à côté (11e). Du côté de Genève, c'est Marco Miranda et sa percée qui ont donné un petit frisson aux Vernets (17e). Mais dans l'ensemble, c'est surtout l'échange de poings entre Jesse Puljujärvi et Calvin Thürkauf qui a animé les Vernets (20e).

Par contre, il ne fallait pas être en retard au moment de rejoindre sa place pour le tiers médian. Après à peine 29 secondes, le tir de Santeri Alatalo était dévié à deux reprises devant la cage et terminait sa course au fond des filets de Stéphane Charlin. Si, sur la glace, les arbitres ont accordé la réussite au défenseur suisso-finlandais, il se pourrait bien que cela change au cours de la soirée. Toujours est-il que, sur le coup, cela changeait rien et Lugano prenait les devants.

Difficile pour Lugano en fin de match

Ensuite, c'est surtout une pluie de pénalités qui est tombée au bout du Léman. Entre la 29e et la 35e minute, ce sont quatre punitions qui sont tombées dans ce match. De quoi ouvrir des espaces, forcément. Genève s'est offert deux magnifiques opportunités mais, après un joli contrôle, Sakari Manninen a buté sur un tout aussi beau plongeon de Lorenzo Canonica (35e). Deux minutes plus tard, c'est son coéquipier de ligne Puljujärvi qui avait l'égalisation au bout de la canne, mais le Finlandais s'est fait voler un but par la mitaine de Joren van Pottelberghe (37e).

C'est donc avec ce désavantage d'un but que les Aigles sont entrés dans la dernière période. Et à force de pousser, ils sont parvenus à égaliser à 7 minutes de la sirène finale. Un tir puissant de Vili Saarijärvi a été subtilement dévié par Dave Sutter, au bon endroit au bon moment. Van Pottelberghe ne pouvait que s'incliner. Face à des Luganais qui semblaient manquer de jus, Genève a poussé, mais n'est pas parvenu à grapiller les trois points.

Alors que la prolongation allait arriver à son terme, Jan Rutta a poussé une petite accélération. Sans pouvoir suivre, les Tessinois n'ont que pu voir le défenseur tchèque du GSHC offrir la victoire à son équipe d'un joli tir. La célébration, en mimant l'Aigle, a également été appréciée du côté des Vernets.