Le HC Bienne n'avait pas remporté deux matches consécutifs depuis fin novembre, mais cette vilaine série est désormais derrière. Après avoir battu Davos, les Seelandais l'ont emporté à Porrentruy vendredi (2-1) face à un HC Ajoie courageux, mais inoffensif.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bienne n'avait plus remporté deux matches consécutifs depuis fin novembre (face à Langnau et Kloten), une éternité pour Martin Filander et ses hommes, lesquels rêvent de lancer une série pour atteindre l'une des dix premières places et s'y installer définitivement (et, pas accessoirement du tout, s'éloigner de la treizième, tant qu'à faire).

Après avoir écorné de manière très convaincante les Bouquetins mardi, les Seelandais s'attaquaient aux Vouivres dans leur tanière de Voyeboeuf, un court voyage depuis Bienne, mais pas du tout simple à négocier pour qui connaît la ferveur du peuple jurassien dans son arène. Et pourtant, Bienne l'a fait, s'imposant 2-1 à Porrentruy!

Le premier but de Niko Huuhtanen pour Bienne

Après un premier tiers sans but, mais avec un grand Damiano Ciaccio (15 tirs détournés!), le deuxième a été plus prolifique. Bienne a ouvert le score de manière méritée à la 25e par Niko Huuhtanen, auteur à cette occasion de son tout premier but avec les Haches (il a signé début décembre), mais Ajoie a magnifiquement réagi.

Poussé par son formidable public (5021 fans ce vendredi, dont plusieurs centaines de Biennois), le HCA a obéi au cri qui descendait des tribunes, un vibrant «Egalisez» lancé par le peuple ajoulot. Philip-Michael Devos, le plus jurassien des Québecois, pouvait tromper Harri Säteri en power-play et faire trembler le toit de Voyeboeuf (33e, 1-1).

Lias Andersson contourne la cage de Damiano Ciaccio

Les Vouivres passaient même deux minutes de plus en supériorité numérique, mais n'en profitaient pas pour prendre l'avantage. Et c'est là, dans ce temps fort jurassien absolu, que le HC Bienne frappait, l'artiste Lias Andersson contournant la cage de Damiano Ciaccio pour inscrire le 1-2 à la 38e grâce à son quinzième but de la saison, déjà.

La fin de match. a été furieuse, Ajoie cherchant à revenir et mettant Harri Säteri sous pression constante durant les dix dernières minutes. Bienne et son portier finlandais ont tenu bon, mais il s'en est fallu de peu, vraiment. Ajoie a même terminé la rencontre à 6 contre 4 après une pénalité infligée à Fabio Hofer à nonante secondes de la fin et la sortie de Damiano Ciaccio, mais rien n'y a fait.

Bienne reçoit Berne samedi!

La suite? Ajoie a quelques jours pour se remettre de ses émotions, tandis que Bienne doit se reconcentrer tout de suite, et pas qu'un peu: samedi, ce sont les Ours qui débarquent dans le Seeland! Le derby est toujours très attendu et encore plus quand une place en play-in se joue, comme c'est le cas actuellement.