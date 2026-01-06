Quelle belle victoire pour le HC Bienne! Fabio Hofer et ses copains ont fait tomber Davos aux tirs au but dans leur patinoire fétiche et devant un public extatique. Ces deux points bienvenus relancent les Seelandais dans la course aux play-in.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Oui, ce HC Bienne peut être agaçant, parfois, à cause de son manque de constance, qui peut le faire ressembler le mardi au CSKA Moscou et le vendredi à la deux du HC Tramelan, pour exagérer un peu (trop). Mais Fabio Hofer et ses potes ont surtout du talent plein les cannes et quand ils se mettent à jouer ensemble, comme ce soir dans leur patinoire, alors ils peuvent faire tomber tout le monde. Vraiment tout le monde? Affirmatif. Même le leader du championnat et vainqueur de la Coupe Spengler.

Brigitte Bardot n'aurait pas apprécié

Le HC Davos a en effet plié ce mardi dans le Seeland, comme le promettait le film d'avant-match, avec cette galère grisonne envoyée vers le fond du lac (de Bienne bien sûr) par un lancer de haches ma foi fort précis et bien coordonné. Les joueurs de Martin Filander ont fait honneur à cette animation en écornant les Bouquetins et Brigitte Bardot n'est plus là pour les accuser de maltraitance animale. Et à vrai dire, personne n'a rien eu à reprocher à cet épatant HC Bienne ce mardi tant les Seelandais ont été bons, tout simplement. Et qu'ils ont été bien malchanceux de ne pas s'imposer en soixante minutes et de prendre trois points.

Davos marque un but extrêmement chanceux

Bienne a attaqué fort d'entrée, d'ailleurs, mettant beaucoup d'impact et créant un maximum de danger devant la cage de Sandro Aeschlimann. Le résultat? Un but pour Davos après cinq minutes, le hockey sur glace étant un sport cruel. Rasmus Asplund, l'un des héros de la victoire en Coupe Spengler, a ouvert la marque de l'autre côté de la patinoire, complètement contre le cours du jeu et avec un maximum de réussite tant le puck a fini au fond du filet de Luis Janett après plusieurs concours de circonstances. Un but vraiment inutile, mais valable, venait placer Davos en tête pour le plus grand plaisir d'un secteur visiteurs bien garni.

Bienne dominateur mais maladroit

Les Biennois, nullement assommés par ce coup du sort, repartaient de l'avant, sans faire tout juste, de loin pas, mais avec du cœur et de la volonté. Le public seelandais, voyant son équipe tout donner, l'encourageait sans discontinuer, mais les attaquants des Haches ne trouvaient pas la faille malgré 12 tirs cadrés dans la première période (10 pour Davos). Le souci? Un manque flagrant de qualité dans le dernier geste, voire l'avant-dernier, pour les joueurs de Martin Filander. 1-0 pour les Bouquetins à la pause!

La deuxième période était elle aussi dominée territorialement par un HC Bienne déterminé à revenir le plus vite possible au score. Et c'est au milieu du quatrième power-play (contre aucun pour Davos!) que Fabio Hofer pouvait (enfin!) égaliser en s'en allant dribbler Sandro Aeschlimann après une feinte de frappe de fort bon aloi. 1-1 à la 26e et 14 tirs à 9 pour Bienne dans ce tiers intermédiaire.

Un doublé suédois pour la victoire

Le dixième but de la saison de Marcus Sylvegard, sur une passe décisive splendide de Yanick Stampfli, est venu donner l'avantage à Bienne à la 48e (2-1), avant le 3-1 de Lias Andersson à la 51e. La messe semblait dite (hélas non), les cochons dans le four à bois, ou quelque chose du style, et surtout, surtout, le leader avait un genou à terre, les deux buts d'avance étaient plus que mérités, pour le plus grand bonheur des 5844 fidèles de cette chaleureuse Tissot-Arena.

Davos égalise à trois secondes de la fin

La réduction du score de Brendan Lemieux à la 53e (alors que Bienne menait 12 tirs à 3 dans ce troisième tiers...) venait cependant faire flotter un sérieux doute, mais Luis Janett et sa défense ont bien cru tenir bon jusqu'au bout. Les Seelandais auraient amplement mérité de garder les trois points au chaud, eux qui ont bouclé le temps réglementaire avec un différentiel de 40 tirs à 26 au total! Oui, mais le hockey sur glace est un sport cruel, on y revient en fin de match comme au début, et Filip Zadina a pu égaliser à... trois secondes de la fin! En une phrase comme en quatorze: Bienne était la meilleure équipe sur la glace ce mardi, mais cela ne s'est malheureusement pas vu au tableau de score après soixante minutes, tant Davos était miraculé avec ce 3-3 venu de nulle part.

Trois tirs au but à deux pour Bienne!

Place donc aux prolongations, qui débutaient de la meilleure des manières pour Bienne avec une pénalité infligée à Michael Fora (2+2), le futur joueur du LHC. À 4 contre 3 pendant quasiment toute la durée du temps supplémentaire, les Seelandais ne parvenaient cependant pas à prendre l'avantage malgré six tirs cadrés à zéro. L'affaire allait donc se régler aux tirs au but. Après quatre tirs, Davos avait marqué deux fois, Bienne aussi par Marcus Sylvegard et Toni Rajala. Le cinquième tir, signé par le Top Scorer Fabio Hofer, était celui de la victoire. Ouf!

À Porrentruy vendredi pour enchaîner... ou non

Il reste maintenant aux Haches à enchaîner, enfin, pour s'en aller disputer ces play-in qui correspondent pleinement au potentiel de cette équipe. Le prochain rendez-vous? Vendredi à Voyeboeuf face au voisin ajoulot. Il y aura du monde, c'est un derby, ce sera chaud, et c'est une étape de plus sur la route de la post-saison. Une occasion à ne pas manquer, sans doute, car Bienne est monté tellement haut ce mardi qu'il serait dommage de chuter trois jours plus tard. Battre le leader et perdre chez le dernier? Cela ressemblerait assez, au fond, à cet inconstant HC Bienne...