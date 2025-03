Photo: Thomas Meier

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Lorsque j'ai appris que mon fils, Elvis, allait jouer ce match à Fribourg, je me suis dit que la chance était de mon côté.» Kevin Schläpfer, le père du jeune attaquant de la capitale, était dans la BCF Arena dimanche soir malgré le fait que son équipe, le HC Bâle disputait son premier match de finale de Swiss League le même jour. Comment cela se fait-il? Le «Hockeygott» a-t-il également des dons d'ubiquité?

«Avec le match de foot entre le FC Bâle et Young Boys prévu dans l'après-midi, la rencontre de hockey a été avancée à 12h30, raconte-t-il avec son enthousiasme contagieux. Mais je n'ai décidé de venir qu'après le match.»

La victoire de Rhénans face à Viège a permis au directeur sportif de sauter dans sa voiture direction Fribourg. «J'ai eu de la chance, le trafic était dans l'autre sens (rires). Le timing était vraiment bon. Si nous avions perdu, nous aurions peut-être eu des meetings avec les entraîneurs. Mais cette victoire m'a donné ma soirée de libre.»

Elvis Schläfper était sur la glace de la BCF Arena ce dimanche soir. Mais Kevin, en tribunes, n'a pas passé une soirée mémorable. Puisque le CP Berne a subi la loi des Dragons et Elvis, lui, a même écopé d'une pénalité de deux minutes en fin de seconde période. Le volubile entraîneur a commencé à se tendre même si, fort heureusement pour lui, les Ours n'ont pas encaissé à cette occasion. Ils l'ont fait quelques minutes plus tard avec le 3-0 de Marcus Sörensen qui a mis un terme au suspense. Et à la présence de Kevin Schläpfer.

Période faste à Bâle

Il faut dire que le dirigeant du HC Bâle vit une période faste avec son club. «Si tu m'avais dit en début de saison que nous allions terminer premier de la saison régulière et disputer la finale, je n'y aurais pas cru, apprécie-t-il. Mais nous avons lancé un joli engouement lors de cette saison.» Il sort son téléphone portable et montre une vieille photo de l'ancienne tribune de la patinoire extérieure dans laquelle évoluait le HC Bâle. «C'était plein, s'enthousiasme-t-il. Nous avons vécu le même genre de choses vendredi soir lors du match No 7 contre Olten.»

Une rencontre qui s'est achevée par un succès et donc cette qualification pour la finale. «Il y avait plus de 5000 personnes pour la première fois depuis très longtemps, précise-t-il. Je suis particulièrement content que nous ne les ayons pas déçus. Cela va leur donner envie de revenir.» Kevin Schläpfer, lui, ne reviendra pas dans les gradins pour l'Acte III qui se disputera à Berne puisque Bâle disputera son deuxième acte de finale à Viège. Mais nul doute qu'il aura un oeil sur la rencontre Berne - Fribourg. Surtout si son fils joue. «Même s'il ne joue pas, rigole-t-il. Quand tu es passionné de hockey, tu veux tout suivre.» Difficile d'en attendre moins de sa part.