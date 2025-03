Fribourg confirme son break face à Berne et mène 2-0

Sandro Schmid a profité d'un superbe travail de Lukas Wallmark pour marquer le 2-0. Photo: keystone-sda.ch

Si le CP Berne a fait jeu égal avec Fribourg Gottéron durant les cinq premières minutes, la suite du tiers-temps initial a ressemblé à un monologue des Dragons. Yannick Rathgeb a montré la voie en allumant Adam Reideborn dès la 7e minute. Le Suédois, préféré à Philip Wüthrich pour ce deuxième acte, a tenu bon.

Le gardien n'a par contre rien pu faire sur l'ouverture du score de Jacob Lilja (7e, 1-0). L'attaquant a su faire preuve d'opportunisme pour dévier l'envoi de Ryan Gunderson au bon endroit. Trois minutes plus tard, Linden Vey a transpercé toute la défense des Ours pour se présenter seul face au but du SCB. Reideborn a fait le dos rond. Il n'a par contre rien pu faire sur le 2-0 de Sandro Schmid. Le No 73, déjà étincellant vendredi à Berne, a profité d'un superbe travail de Lucas Wallmark. Seul face au filet désert, il n'avait plus qu'à pousser le puck au fond. Du tout bon travail (13e, 2-0).

Sprunger comme à ses 20 ans

Ce début de match raté a forcé Jussi Tapola à prendre un temps mort et à brasser copieusement ses lignes pour former une ligne de parade composée d'Adam Czarnik, Miro Aaltonen et Waltteri Merelä. Première conséquence? Un solo de Julien Sprunger! Une minute après le 2-0, le Benjamin Button de la BCF Arena a semblé rajeunir de dix ans l'espace d'un solo phénoménal ponctué par une spéciale Julien Sprunger. Son envoi a toutefois terminé sa course juste à côté du but de Berne. Le K.O. était proche.

D'un point de vue statistique, Fribourg Gottéron a outrageusement dominé la période intermédiaire. Les hommes de Lars Leuenberger ont allumé le but adverse à 14 reprises contre seulement 2 envois pour leurs adversaires. Le score n'a par contre pas évolué et les Fribourgeois sont donc restés sous le joug du SCB avant le dernier tiers-temps. Si les actions les plus nettes ont été pour Gottéron, Berne a tout de même mis un peu de pression sur Reto Berra aux alentours de la mi-match, bien que ça n'ait pas été ponctué par des tirs cadrés. À la 36e, Lucas Wallmark s'est à nouveau présenté seul face à Reideborn mais a échoué.

Berra aligne les miracles

Lors de l'ultime période, Marcus Sörensen a assuré le succès des Dragons sur un penalty qu'il a «gratté» lui-même. Son essai a dans un premier temps été arrêté par Adam Reideborn, mais ce dernier a laissé le puck glisser entre ses jambes (43e, 3-0). Reto Berra s'est illustré à moins de dix minutes de la sirène finale sur une déviation d'Adam Czarnik puis sur un rebond du même Czarnik. Le Zurichois des Dragons a été très fiable devant son filet, comme ce fut déjà le cas vendredi à Berne. En fin de match, il a même ajouté plusieurs miracles pour écœurer les Ours.

Fribourg Gottéron met le SCB sous pression puisque mardi, les Dragons vont se rendre dans la capitale avec la possibilité de réaliser un double break. Sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, les hommes de Lars Leuenberger peuvent se montrer confiants d'effectuer le court déplacement de Berne.