Fribourg Gottéron a confirmé son break lors de l'Acte II de sa série face à Berne (3-0). Entre les arrêts de Reto Berra et la prestation de Nathan Marchon, retour sur les hauts faits de cette soirée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a étouffé le CP Berne durant un premier tiers de feu. Pris à la gorge, les visiteurs ont mis du temps à revenir tant bien que mal dans la partie. Mais les Dragons n'ont jamais tremblé. Ils sont en position de force dans cette série des quarts de finale même si, finalement ce double avantage peut rapidement s'évaporer. Ne comptez d'ailleurs pas sur l'expérimenté vestiaire des Dragons pour réagir de manière excessive. Retout sur une soirée chaude.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Époustouflant. Reto Berra a fait le désespoir des joueurs du CP Berne en fin de rencontre alors que ceux-ci tentaient de revenir d'un score déficitaire de trois buts. Alors qu'il n'a pas eu énormément de travail durant quarante minutes, le vétéran a ensuite été brillant, notamment lors de deux actions chaudes autour de lui. Sur l'une d'elles, il a arrêté un tir de Tristan Scherwey. Quelques minutes plus tard, il a fait face à la furia du SCB avec brio... et un poil de chance puisque Nathan Marchon s'est substitué à lui sur la ligne.

1:33 Vidéo: Le triple arrêt monstrueux de Reto Berra

⭐⭐

L'ailier a livré une prestation XXL lors de ce second match de la série. Le No 97 s'est sans cesse projeté vers l'avant pour mettre sous pression le CP Berne. Il n'a pas compté les kilomètres et s'est même transformé en gardien en fin de match. Bref, une rencontre pleine pour Nathan Marchon, un travailleur de l'ombre toujours aussi précieux.

⭐

Lucas Wallmark aurait tout aussi bien pu mériter la troisième place lors de cette soirée. Mais Marcus Sörensen a été juste en zone offensive et ne s'est pas fait remarquer en défense par des placements approximatifs. Lorsqu'il est impliqué ainsi, le Suédois est un atout impressionnant. Son but sur penalty est venu ponctuer son grand match.

L'action de la soirée

L'entrée en zone de Marcus Sörensen couplée à la petite passe pour Lucas Wallmark était déjà belle. Mais que dire ensuite du jeu de l'artiste suédois? Sa merveille de passe pour Sandro Schmid a mis l'attaquant au No 73 en position idéale, seul face au filet désert. Déjà brillante vendredi à Berne, la première ligne de Fribourg Gottéron a récidivé lors de cet Acte II avec une nouvelle prestation très solide.

L'info de la soirée

Jacob De La Rose n'a pas été en mesure de terminer la rencontre face à Berne. Touché lors du deuxième tiers-temps, le joueur de centre suédois n'est plus réapparu peu après la mi-match. «Honnêtement? Si je savais ce qu'il a, je ne vous le dirais pas, a rigolé Lars Leuenberger, coach de Fribourg Gottéron. Mais je ne sais de toute façon pour l'heure rien.»

Le flop du match

Simon Kindschi était dans les choux lors de cet acte II (au passage une petite blague pour les amateurs de cuisine asiatique). Sur la glace durant huit minutes, le défenseur a écopé de six minutes de pénalité et a mis un vilain coup à Maximilian Streule en toute fin de rencontre. Un match à oublier pour l'arrière du SCB.

La phrase de la soirée

« Ce sont deux victoires. Rien de plus et rien de moins. Nous devons continuer de nous concentrer sur nous et rien d'autre. Lars Leuenberger, entraîneur de Fribourg Gottéron »

L'image de la soirée

Comme chaque année, les photographes haussent encore un peu le niveau dès que les play-off commencent. Ils ont également plus d'occasions de laisser libre court à leur imagination. Til Buergy a pu placer un boîtier au-dessus d'un des deux buts. Cela tombe bien, c'est ici qu'il a pu prendre le cliché du 2-0 de Sandro Schmid, seul face au filet désert. Un bien joli moment.

Mais ce n'est pas tout. Il a également pu immortaliser le moment où le puck de Marcus Sörensen glisse entre les jambes d'Adam Reideborn pour le 3-0. Chapeau.