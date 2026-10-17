Fin de série pour Genève-Servette au Tessin

La belle série de Genève-Servette a pris fin samedi en National League. Les Aigles se sont inclinés 6-3 sur la glace d'Ambri-Piotta. Lausanne s'est en revanche imposé, tout comme les Zurich Lions.

ATS Agence télégraphique suisse

Genève - Ambri-Piotta

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Vainqueur de ses quatre derniers matches et solide 2e du classement, Genève-Servette a cédé dans le troisième tiers en Léventine. La troupe de l'entraîneur Sam Hallam était revenue une deuxième fois à hauteur de son adversaire grâce à une réussite de William Hedlund (34e), le joueur prêté par... Ambri-Piotta il y a quelques jours.

Les Léventins ont fait la différence à la 52e minute, Michael Joly et Roby Järventie trompant Joren van Pottelberghe à deux reprises en 17 secondes. Le 5-2, signé Pavel Kodytek à la 58e dans un filet désert, a coupé les ailes des Grenat. Ambri-Piotta reste ainsi bien installé dans le top 6.

Lausanne - Kloten

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Vainqueur 5-2 de la lanterne rouge Kloten, Lausanne a également forcé la décision à la mi-match samedi, mais avec un homme de moins sur la glace. Le LHC a en effet marqué deux fois en l'espace de 80 secondes de jeu au cours de la même période d'infériorité numérique, grâce à Fora (30e, 2-1) et Caggiula (31e, 3-1).

Battus à Berne vendredi, les hommes du coach Geoff Ward ont cependant dû patienter jusqu'à la 58e minute pour se mettre à l'abri et décrocher un troisième succès dans leurs quatre derniers matches. Fora a réussi un doublé (58e, 4-2), Riat scellant le score à la 59e dans une cage vide le soir où la venue de Philipp Kurashev a été officialisée.

Ajoie - Zoug

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Ajoie, qui avait dominé Bienne 5-2 vendredi dans le Seeland, n'est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire en 24 heures et quitte donc le top 6. Les Jurassiens se sont inclinés 2-1 à Porrentruy face à Zoug, après avoir pourtant ouvert la marque à la 27e minute en supériorité numérique. C'est le vétéran Raphael Diaz (40 ans) qui a marqué le 2-1 décisif à la 44e.

Davos - Zurich

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Leaders indiscutables, les Zurich Lions ont quant à eux décroché leur 12e succès en autant de sorties en allant s'imposer 5-1 à Davos. Simon Knak a brillé face à son ancien employeur, inscrivant son 9e but de la saison (15e) avant de signer la passe décisive sur le 2-0 de Sven Andrighetto (17e). Le «Z» a salé l'addition au troisième tiers.

Rapperswil - Bienne

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Bienne a par ailleurs renoué avec la victoire sur la glace de Rapperswil-Jona (3-2), qui restait comme les Seelandais sur trois défaites consécutives. Dominés (33 tirs cadrés pour les St-Gallois, contre 12 seulement pour Bienne), les Biennois ont témoigné d'une belle efficacité.

Langnau - Berne

Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.

Le dernier match de la soirée a vu Berne s'imposer 3-1 à Langnau dans le derby bernois. Les Ours ont pu compter sur Rodrigo Abols, auteur de leurs deux premiers buts, pour cueillir leur quatrième victoire d'affilée.