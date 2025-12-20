Les Fribourgeois se sont retrouvés samedi matin sur la glace de Saint-Léonard pour se remettre de leurs émotions de vendredi à Ambri et préparer au mieux la réception des ZSC Lions samedi soir. Avec les jambes lourdes, mais une détermination folle.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«C'est toujours fou quand on vient au Tessin!» Roger Rönnberg n'est en Suisse que depuis quelques mois, mais il a déjà eu le temps de se faire son propre avis sur les différentes régions du pays, en matière de hockey sur glace bien évidemment. «Je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup Fribourg par ici», s'est amusé l'entraîneur des Dragons après cette rencontre folle, gagnée 6-5 par Gottéron après prolongation et entachée de plusieurs polémiques.

Roger Rönnberg: «On n'a pas suivi le plan de match»

«Ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu revenir au score et changer le momentum de la partie. Ça, c'est le côté positif. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'on a été un peu trop mous par moments, on a fait trop d'erreurs. On n'a pas suivi le plan de match, on n'a pas été précis avec le puck. En fait, je pense qu'on les a laissés jouer avec leurs forces. Sur le plan de la performance, je ne suis pas satisfait ce soir. On va prendre les deux points et c'est tout. On doit jouer bien mieux», a ajouté le technicien suédois, pas franchement ravi d'avoir encaissé cinq buts au pied du Gothard vendredi.

Il a d'ailleurs été rejoint dans ce constat par son capitaine Julien Sprunger. «Nous avons commis trop d'erreurs, le coach a raison. Nous savons qu'Ambri aime jouer avec émotion, c'est leur jeu, et nous avons un peu perdu le nôtre», a admis le leader des Dragons, qui avait pourtant montré la voie en ouvrant le score après quelques dizaines de secondes.

Julien Sprunger est un autre homme depuis lundi

En totale réussite depuis l'annonce de sa retraite lundi, Julien Sprunger joue-t-il avec une forme de libération mentale? «Peut-être! Ça veut dire que j'aurais dû le faire plus tôt», a-t-il rigolé. «Ce qui est sûr, c'est que j'essaie de profiter de chaque moment, de chaque entraînement, de chaque match sur la glace. Les gens m'ont donné tellement d'énergie et d'amour, c'était incroyable. Ce n'était pas simple comme annonce, mais très émouvant, et c'est vrai que je joue avec un esprit complètement différent depuis quelques jours. Je me sens plus libre, plus léger.»

Ce samedi, il aura une nouvelle occasion de passer une bonne soirée, puisque Fribourg reçoit Zurich à Saint-Léonard pour un duel très attendu, d'autant que Gottéron devance le champion de Suisse au classement, ce qui n'est pas si courant.

«C'est vrai, on doit vite se remettre de nos émotions de ce soir et nous concentrer sur ce gros morceau qu'est Zurich. Face à eux, ce sont toujours des matches intéressants, très serrés et d'un bon niveau», enchaîne le numéro 86 des Dragons, lequel a détaillé, pour Blick, comment il compte passer les vingt et une heures qui séparaient la fin du match à Ambri du coup d'envoi de celui contre Zurich.

Trois heures de bus pour passer à autre chose

«Le plus important, c'est de se changer les idées dans le car, de passer à autre chose. Nous avons un peu plus de trois heures de trajet dans la nuit, nous allons arriver 2h du matin à Fribourg. L'important est de garder de la fraîcheur pour arriver prêts samedi soir», explique-t-il. Dans le bus, certains dorment, d'autres lisent ou consultent leur téléphone, mais l'atmosphère est très calme. Roger Rönnberg et le staff, eux, préparent la séance de samedi matin, car tout ce petit monde se retrouve tôt à la patinoire.

«Je n'aime pas parler à chaud directement dans le vestiaire après le match. Ce n'est pas le moment juste», confie le technicien suédois à Blick. «Le match, pour nous, il se termine samedi matin au moment du débriefing. C'est là qu'on parle, qu'on se dit les choses. D'ici-là, notre job, au staff et à moi, c'est de voir ce que l'on peut apprendre de cette rencontre ici à Ambri et comment le transmettre aux joueurs», explique Roger Rönnberg.

Rendez-vous entre 9h et 10h à la patinoire

Dans les faits, les Dragons arriveront entre 9h et 10h à la patinoire samedi matin. «Cela dépend des joueurs. Certains arrivent tôt, d'autres un peu plus tard. On peut aller sur la glace, mais ce n'est pas obligaroie, chacun est libre. Ensuite vient bien sûr la théorie de l'entraîneur et c'est toujours lui qui décide ce qu'il montre. Il peut insister sur le match de vendredi ou directement passer à celui de samedi. Il peut nous montrer des images du match contre Ambri et nous montrer ce que nous devons améliorer, mais des fois, c'est direct focus sur le match suivant. C'est toujours lui qui décide», détaille Julien Sprunger.

Ensuite? «Nous analysons le powerplay et le boxplay de Zurich, on parle de ce qu'on veut mettre en place nous. Après, on va manger tous ensemble et l'après-midi, c'est repos avant de revenir à la patinoire pour le match», continue le capitaine, impatient d'en découdre avec le champion de Suisse devant plus de 9000 fans et une patinoire comme d'habitude à Fribourg à guichets fermés.

Marcus Sörensen «avait une fondue» vendredi soir!

Ah, une dernière chose: le meilleur compteur fribourgeois Marcus Sörensen sera-t-il de retour pour défier les Lions? «Il n'est pas venu avec nous à Ambri, il avait un souper à la maison avec des amis, il leur a préparé une fondue», a rigolé Roger Rönnberg. Et plus sérieusement? «On verra. J'espère qu'il sera là.» Les fans des Dragons aussi, eux qui adorent le jeu de leur artiste suédois. Fribourg, c'est sûr, est plus fort avec lui que sans.