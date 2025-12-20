Fribourg Gottéron s'est imposé 5-6 ap à Ambri au terme d'une soirée bouillante. Le 3-4 a particulièrement exaspéré les fans tessinois qui se sont énervés contre la décision pourtant correcte des arbitres. Décryptage.

Voici pourquoi le but de Fribourg a été accordé à raison

Le match entre Ambri et Fribourg a vu les arbitres occuper un rôle central. Il y a tout d'abord eu le 3-2 des Léventins qui a agacé les Dragons. Loïc Galley a été propulsé dans son but par l'attaquant adverse. La réussite a tout de même été accordée.

Mais c'est une autre scène qui a fait encore plus parler. Celle du 3-4 des Dragons en fin de deuxième période. Et au premier abord, on pourrait se dire que le but de Jan Dorthe doit être annulé pour une position de hors-jeu.

Et durant le visionnage des images par les juges de ligne, cela ne semblait faire aucun doute aux fans d'Ambri: le but sera annulé. C'est donc évidemment la stupeur lorsque les officiels valident la réussite de Jan Dorthe, provoquant une pluie de gobelets sur la patinoire. Une coutume locale au Tessin.

Mais les supporters ont-ils eu raison de s'énerver? Non. Décryptage en quatre temps.

1 Jan Dorthe est hors-jeu

Avec son numéro 93, Jan Dorthe est en position de hors-jeu alors que le puck est en zone neutre. Ses coéquipiers ne peuvent donc pas entrer en zone offensive à cet instant.

2 Hors-jeu différé

Alors que Jan Dorthe est toujours en position illicite, le puck est entré en zone offensive, mais sans être sur une palette des Dragons. À cet instant, aucun autre joueur fribourgeois n'est dans la zone et le hors-jeu est donc différé.

3 Jan Dorthe se remet en jeu

Pour que le juge de ligne ne siffle pas le hors-jeu, Jan Dorthe doit donc se remettre en position licite. Et il doit le faire avant que ses coéquipiers n'entrent en zone offensive. Le No 93 de Fribourg Gottéron a la présence d'esprit de revenir sur ses pas et touche la ligne bleue alors que ses deux compagnons sont toujours en zone neutre. Le hors-jeu différé n'est donc pas sifflé.

4 L'action peut se poursuivre

Comme tous les Fribourgeois étaient simultanément hors de la zone offensive, l'action peut se dérouler correctement et le but inscrit par Jan Dorthe dans la foulée est donc parfaitement valable. Ambri-Piotta a demandé à ce que les arbitres aillent voir la vidéo et les Léventins ont été pénalisés pour ce coach challenge infructueux.

Et la furia des fans locaux n'y a rien changé. Ce d'autant plus que le règlement a été parfaitement appliqué. «C'est une bonne décision, apprécie Roger Rönnberg, coach des Dragons. Il y a beaucoup de gens en colère qui ne connaissent pas les règles.»