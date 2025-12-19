Quel suspense! Gottéron s'est imposé 6-5 après prolongation sur la glace d'Ambri au terme d'un thriller sensationnel et riche en émotions. Le peuple biancoblu, se sentant lésé, a crié et sifflé sa colère.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le ciel sombre de la Haute-Léventine en hiver, ce Gothard qui semble si effrayant vu d'en bas et, au loin, dans la brume, cette arène moderne qui fait admirer ses lumières au pied des montagnes, quelque part au milieu d'une piste d'aviation. Et, bien sûr, sur la glace fumante de cette patinoire, vingt-deux costauds à la chasse aux points, eux qui veulent profiter de chaque match à domicile pour dévorer leur adversaire et se rapprocher des play-in, leur raison de vivre cette année. Voilà à quoi avait affaire Gottéron ce vendredi soir et si les Fribourgeois avaient besoin d'une preuve pour être persuadés qu'il ne suffit pas de s'appeler Lugano pour se faire bousculer au nord du Tessin, ils l'ont eue, et comment!

Ambri a en effet fait revivre au peuple biancoblu une partie des émotions des grandes heures de la Valascia ce vendredi soir, entraînant son public (6552 spectatrices et spectateurs, dont 80 venus de la Sarine) avec lui pour emmener en prolongations des Dragons qui avaient pourtant pris le meilleur départ dans cette partie, mais se sont heurtés à cette féroce troupe de montagnards. Au final, Gottéron s'est imposé et a ramené deux points, mais que ce fût compliqué durant cette soirée brûlante!

Julien Sprunger frappe d'entrée

Gottéron a cependant commencé par jouer une symphonie ma foi assez attractive, intitulée «Promenade au clair de lune en Léventine», avec l'ouverture du score de Julien Sprunger après 98 secondes (passe magique de Nathan Marchon depuis l'arrière de la cage), puis le 0-2 signé Attilo Biasca sur une autre passe décisive géniale de Samuel Walser, après trois minutes et vingt-trois secondes! Voilà qui ressemblait à un début de match parfait.

Le souci? Ambri était revenu à 2-2... septante-quatre secondes plus tard! Daniele Grassi a commencé par réduire l'écart, puis Christopher Tierney a égalisé pour faire rugir la Gottardo-Arena de plaisir! Les deux gardiens n'avaient pas encore eu le temps d'effectuer le moindre arrêt que le score était déjà de 2-2 après 4 minutes et 37 secondes! Quelle folie en Léventine!

Ce rythme intenable a bien sûr fini par baisser, et tant Philipp Wühtrich que Loïc Galley ont finalement pu montrer qu'ils avaient quand même revêtu leur tenue et mis leurs patins pour faire un arrêt ou deux ce vendredi et ce sont d'ailleurs eux qui ont pris les dessus sur les attaquants jusqu'à une scène très étonnante, après 13 minutes. Et une action qui risque de faire polémique, surtout au vu du temps qu'ont pris les arbitres pour l'étudier à la vidéo.

Un but qui a fait polémique

Les faits? Alors qu'Ambri évoluait en infériorité numérique (4 contre 5), Diego Kostner s'est échappé en direction du but des Dragons, s'est fait pousser dans le dos par un défenseur fribourgeois, a glissé, mais a réussi à tirer. Le puck est parti en direction de Loïc Galley, mais le joueur biancoblu a alors tout ramassé sur son passage, ayant perdu l'équilibre. Le palet a fini au fond des buts, Loïc Galley aussi, propulsé qu'il a été par Diego Kostner. Tout ce petit monde s'est donc retrouvé ensaumonné dans les filets.

Alors, but ou pas but? Le puck avait franchi la ligne, c'est un fait, et les arbitres, après avoir extrêmement longtemps hésité, ont décidé de le valider malgré les protestations de Christoph Bertschy, pas vraiment d'accord avec les officiels. 3-2 pour Ambri à la pause, alors que les Tessinois étaient menés 0-2 après 203 secondes!

Les enfers se déchaînent à la 38e

La deuxième période a été bien plus calme dans son entame, mais cette sérénité apparente au pied du Gothard cachait un tourbillon d'émotions. Il ne s'est en effet rien passé ou presque jusqu'à la 33e et ce but en supériorité numérique de Yannick Rathgeb pour permettre à Gottéron d'égaliser à 3-3. Les enfers se sont alors déchaînés à la 38e lorsque Jan Dorthe a pu armer un joli tir du poignet dans la lucarne d'un Philipp Wüthrich qui avait oublié de fermer son premier poteau. Cette réussite a cependant été entachée d'un flagrant hors-jeu d'après les Léventins, qui s'en sont immédiatement plaints.

La Gottardo-Arena explose de fureur

L'affaire a été revue à la vidéo et le grand écran ne semblait pas laisser planer le moindre doute. Le peuple biancoblu réclamait alors l'annulation du but, que ce soit sur le banc où René Matte faisait de grands gestes à côté de son collègue Eric Landry, ou en tribunes où la Curva sud sifflait et criait pour mettre la pression au corps arbitral. À la surprise générale, les officiels sont cependant revenus sur la glace en indiquant le centre de celle-ci! La Gottardo-Arena a alors explosé de fureur, l'atmosphère devenant électrique.

Hors-jeu? Non!

Ambri a de plus écopé d'une pénalité pour un coaching challenge erroné et a dû jouer deux minutes avec un homme de moins, en étant désormais mené au score.

Dire que la colère grondait ne serait vraiment pas rendre justice à la situation: le peuple était fou de rage, des objets (vite évacués) volaient sur la glace et le banc d'Ambri a inventé tout plein de nouvelles expressions pour dire à messieurs Mark Lemelin Daniel Stricker tout le mal qu'il pensait de leur décision d'accorder ce but du 4-3 pour Gottéron.

Le rebond de Loïc Galley, le but de Christopher Tierney

Ambri, sous les encouragements et la bronca de son public, s'est montré courageux pour tuer cette pénalité et Christopher Tierney a même pu égaliser à deux secondes de la sirène (39'58!) après un rebond hasardeux accordé par le malheureux Loïc Galley juste après la fin de cette pénalité.

La deuxième pause a été sifflée juste après et le quatuor arbitral se souviendra longtemps de son retour aux vestiaires, les quatre hommes rentrant sous les lazzis et les invectives (eux aussi ont sans doute appris plein de nouveaux mots en italien ce vendredi soir). 4-4 après deux tiers!

Dominic Zwerger se prend pour Pavel Datsyuk

La troisième période a débuté par un but merveilleux de Dominic Zwerger à la 44e. L'ailier léventin s'est pris pour Pavel Dastyuk l'espace de quatre secondes, a fait le tour de la cage de Loïc Galley avant d'ajuster le gardien fribourgeois d'un tir précis et subtil. Quel but pour le 5-4!

Gottéron assommé? Non! Les Dragons ont égalisé pour la première fois de cette partie à la 48e par Yannick Rathgeb, encore lui, toujours lui (5-5)! La rencontre, déjà électrique, prenait alors des tournures de thriller au pied du Gothard et les prolongations, à trois contre trois, n'allaient rien arranger.

Michael Kapla profite de la pénalité de Chris Di Domenico

Au tout début de ce temps supplémentaire si excitant et allant d'un but à l'autre, le gardien d'Ambri s'est rendu coupable d'une hésitation incroyable sur laquelle les Dragons n'ont pas su capitaliser. Dans la foulée, ou presque, Loïc Galley s'est fait l'auteur de deux sauvetages décisifs et Gottéron a eu l'occasion de l'emporter en terminant cette prolongation à 4 contre 3 à la suite d'une pénalité infligée à Chris DiDomenico, l'ex-Dragon. Il restait alors 86 secondes à jouer et les Fribourgeois n'en ont eu besoin que de vingt-trois pour s'imposer grâce au but victorieux de Michael Kapla à la 64e. Quelle conclusion à un formidable thriller, les deux équipes, et surtout les arbitres, sortant sous les sifflets d'un public furieux!

Dans quel état le public de Saint-Léonard retrouvera-t-il ses Dragons préférés samedi soir pour défier les Zurich Lions? Fatigués, sans aucun doute. Mais vainqueurs.