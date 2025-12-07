«Je savais que Marcus Sörensen allait me faire la passe»

Fribourg a réalisé l'une des performances les plus abouties de sa saison face à Davos, ce dimanche après-midi (4-0). Auteur d'un doublé, Jacob de la Rose a brillé et a été à la conclusion d'une magnifique action collective, sur le troisième but des Dragons.

Matthias Davet Journaliste Blick

Habitué à lancer un grand «Bonsoir» en français aux journalistes au moment d'arriver aux interviews, Roger Rönnberg est un peu surpris en ce dimanche après-midi lorsque l'on lui adresse un «Bonjour». Après s'être renseigné sur les coutumes dans la langue de Molière, on sent que le coach suédois est déçu que l'équivalent d'un «Good afternoon (ndlr: Bon après-midi)» n'existe pas pour saluer. Sans doute le seul point noir au tableau de l'entraîneur fribourgeois en ce week-end de Saint-Nicolas.

Il faut dire que quelques minutes avant cette scène, son équipe a réalisé sa plus belle prestation depuis son arrivée. Une victoire plus que solide, 4-0, face au leader davosien. «Je pense que c'était l'un des meilleurs matches, tempère Roger Rönnberg. Il ne faut quand même pas oublier 2-3 bons duels qu'on a réalisés plus tôt.» Son attaquant Jacob de la Rose est du même avis: «Je ne me souviens pas de tous les matches mais c'est clairement parmi les plus aboutis.»

Le magnifique 3-0

Ce qui a grandement plu aux deux hommes, c'est que Fribourg a dominé durant l'intégralité des 60 minutes. Même lorsqu'ils menaient 3-0 après deux tiers et qu'un relâchement aurait été naturel. «À la pause, j'ai demandé aux gars: 'Doit-on leur donner le puck? Reculer? Arrêter d'attaquer?' Ils m'ont répondu que non, alors on a foncé», résume tout simplement Roger Rönnberg. Un discours que le Suédois a martelé depuis le début de la saison – «mais je pense que les joueurs ont désormais suffisamment confiance en eux pour le faire, c'est la différence».

Un des joueurs retrouvés depuis quelque temps est Jacob de la Rose. Auteur de six points lors des 21 premiers matches, le Scandinave en a inscrit douze sur les onze derniers. «Avec sa blessure de la saison passée, il n'a pas pu autant bien s'entraîner cet été, rappelle le coach. Maintenant, sa forme est excellente.»

Un constat que le No 95 partage évidemment avec son compatriote. «Si tu continues de bien travailler et de te rendre au bon endroit, le puck va aller au fond, souligne Jacob de la Rose. Évidemment, j'ai des coéquipiers incroyables qui m'offrent de bonnes possibilités de marquer.» Difficile de donner tort au Suédois, surtout lorsqu'on regarde le magnifique 3-0 de Fribourg. Une passe dans le dos de Sandro Schmid pour Marcus Sörensen. À ce moment, le Dragon aurait pu tenter sa chance, mais il a préféré passer à «Della», qui n'avait plus qu'à conclure. «Ça fait tellement longtemps que je joue avec Marcus que je savais qu'il allait tenter de me faire la passe», explique le double buteur.

«Aucune chance» pour les JO

C'est donc sur le podium que Gottéron va passer la pause de l'équipe nationale, à égalité de points (mais avec un match de plus) avec Lausanne. «Je suis davantage heureux de la performance que de notre position», lâche toutefois Roger Rönnberg. Après quelques jours off, il va quand même pouvoir aborder la suite de la saison avec une certaine sérénité.

Jacob de la Rose, de son côté, va retrouver l'équipe de Suède lors de l'Euro Hockey Tour. La dernière fois qu'il y est allé, il est revenu changé. Peut-on encore l'imaginer meilleur? Il en rigole. «J'essaie juste de faire au mieux et que Fribourg engrange des victoires.» Quant à la suite de la saison avec son équipe nationale, il ne se fait aucune illusion. «Pour les Jeux olympiques, il y aura juste des gars de NHL, prévient-il. Je n'ai aucune chance et je ne concentre pas là-dessus.»

Par contre, un éventuel championnat du monde à Fribourg en mai prochain est à la portée du No 95. «Pour l'instant, je suis focus sur ma saison avec Fribourg et si je joue assez bien, j'aurai peut-être ma chance, on verra.» Histoire de prolonger un peu plus la saison à la BCF Arena.