Au lendemain de la Saint-Nicolas, Gottéron s'est offert une belle fête face à Davos. Les Dragons ont largement pris le dessus sur le leader grison. Jacob de la Rose et Nathan Marchon ont notamment signé un doublé (4-0).

Fribourg - Davos 4-0

Après une contre-performance mercredi face à Rapperswil et en ce lendemain de Saint-Nicolas, Fribourg voulait offrir la même prestation à son public que deux jours plus tôt, à Ajoie. Sauf qu'en face, l'adversaire n'était pas la lanterne rouge, mais le leader qu'est Davos.

Pourtant, cela n'a clairement pas fait peur aux Dragons en ce dimanche après-midi. Alors que le titre en Formule 1 se jouait à des centaines de kilomètres de là, ils ont démarré pied au plancher et n'ont rien laissé aux Grisons. Après un tiers, le score de 1-0 était totalement mérité. Plein de patience, Nathan Marchon a attendu que Sandro Aeschlimann perde l'équilibre pour tirer et ouvrir la marque (8e). Surtout, après 20 minutes, le nombre de shoots étaient largement en faveur de Gottéron (10-3).

Fribourg ne s'est pas arrêté là et, dans une deuxième période marqué par de nombreuses pénalités (6), il a pu prendre le large. Parfaitement trouvé au deuxième poteau par Andrea Glauser, Benoit Jecker méritait d'inscrire le 2-0. Mais le portier grison repoussait sur Jacob de la Rose, qui n'avait plus qu'à pousser au fond (28e). Quant au troisième, il est tombé après une incroyable action collective. Dans son dos, Sandro Schmid a offert le puck à Marcus Sörensen. Celui-ci aurait pu tirer et aurait sans doute marqué, mais il a préféré décaler de la Rose, qui n'en demandait pas tant pour mettre son équipe sur orbite (38e). En face, Davos était dépassé.

Christoph Bertschy aurait même pu inscrire le 4-0 au retour des vestiaires, mais le No 22 a buté sur la main de Sandro Aeschlimann, après que celui-ci a lâché sa canne (42e). Au final, la victoire fribourgeoise ne souffre d'aucune discussion, tant la troupe de Roger Rönnberg a dominé la rencontre. Nathan Marchon a scellé le score grâce à un doublé, son premier depuis le 1er mars 2022 (45e).

Avec cette victoire, Gottéron assoit un peu plus sa place sur le podium de National League. Une bonne nouvelle pour lui avant d'aborder la deuxième pause internationale.

Kloten - Ambri 2-1

2:11 Kloten - Ambri: Un succès important pour les Aviateurs

La bataille pour la 10e place bat son plein et la victoire de Kloten sur Ambri 2-1 donne de l'air aux Zurichois et une raison de se réjouir, eux qui couchaient sur six défaites lors des sept derniers matches. Bienne, 10e, n'est finalement qu'à quatre unités et les Aviateurs possèdent un match en moins.