Jacob de la Rose de retour?
«Avec la Suède, j'ai retrouvé une nouvelle énergie»

En difficulté avec Gottéron depuis le début de la saison, Jacob de la Rose a brillé sous les couleurs de la Suède (3 points en 3 matches). Mieux, le Scandinave a ramené sa belle forme du côté de Fribourg, notamment face à Ajoie.
Publié: 10:39 heures
Jacob de la Rose a inscrit deux buts et délivré un assist face à Ajoie.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Avec six points en 21 rencontres disputées, le début de saison de Jacob de la Rose pouvait être qualifié de décevant du côté de Fribourg. Même si le Suédois de Gottéron n'est pas là pour aligner les buts et assists à la manière de ses coéquipiers Marcus Sörensen ou Lucas Wallmark, sa production offensive était en deçà.

Défensivement, le No 95 des Dragons faisait également pâle figure et il devait sans doute sa place tous les soirs dans l'alignement au fait que Fribourg n'a actuellement que six étrangers sous contrat.

Trois points face à Ajoie

Sauf que depuis le début du mois de novembre, Jacob de la Rose semble retrouvé des couleurs. Et cela, il le doit en partie avec l'équipe de Suède, avec qui il a disputé l'Euro Hockey Tour en Finlande. En trois rencontres avec le maillot du «Tre kronor», le Fribourgoise a inscrit autant de points (un but, deux assists). «C'était sympa de partir avec l'équipe nationale et j'y ai retrouvé une nouvelle énergie, explique-t-il. J'ai plutôt bien joué et ça m'a fait gagner en confiance.»

Une confiance que Jacob de la Rose a donc ramenée dans ses bagages, sur les quelque 2000 kilomètres qui séparent Tampere de la BCF Arena. Preuve en est, le No 95 a retrouvé de la superbe offensive face à Ajoie pour la reprise, mercredi soir. Deux buts et un assist lors de la nette victoire face aux Jurassiens (5-1). «Bien sûr, ça fait plaisir d'inscrire des points mais je veux surtout aider mon équipe à l'emporter, précise-t-il. Je ne suis pas ici pour marquer 30 buts à l'année, mais plutôt pour mon jeu des deux côtés de la patinoire.» Ce rôle de super-buteur, il le laisse avec plaisir à son compatriote Marcus Sörensen.

Avec Christoph Bertschy et Sandro Schmid

Jacob de la Rose est pourtant conscient que son début d'exercice était loin d'être parfait avec les Dragons. «En même temps, j'ai terminé la saison dernière avec une opération du genou, rappelle-t-il. Je savais que je devais prendre mon mal en patience. Évidemment, je n'étais pas satisfait de mes dix premiers matches, mais je sens que je vais de mieux en mieux.» Ses prestations avec sa nation et face à Ajoie en sont la preuve.

Mais n'était-ce pas trop frustrant de ne pas être capable de jouer à son meilleur niveau? «Oui et non, répond le Suédois. J'ai essayé de travailler le mieux possible pour y arriver, mais forcément que tu veux tout donner.» Pour lui, il est toujours possible d'améliorer son jeu et il travaille tous les jours dans ce sens.

Mercredi face à Ajoie et en l'absence d'Attilio Biasca, convalescent, Jacob de la Rose était aligné aux côtés de Christoph Bertschy et Sandro Schmid. «On s'est créé de bonnes chances et j'ai vraiment apprécié jouer avec eux», souligne-t-il. Pour la réception de Davos ce vendredi, Roger Rönnberg va devoir faire des choix. À voir s'il laisse son compatriote entre les deux Fribourgeois ou, si à l'inverse, il décide de reformer sa ligne «SBB» pour qui tout roule depuis le début de la saison.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
23
-7
39
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
6
EV Zoug
EV Zoug
21
6
37
7
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Bienne
EHC Bienne
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
